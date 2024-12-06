Как обманывают на кассах самообслуживания: даже пирожок может привести к статье за мошенничество

Полиция рассматривает как мелкое мошенничество, например, случаи, когда человек меняет ценник на товаре и пытается заплатить меньше реальной стоимости.

В отдельных магазинах все чаще отказываются от использования касс самообслуживания из-за краж.

1. Карельский пирожок как улика

29-летний мужчина положил в пакет пирожное, однако взвесил его как карельский пирожок. Вдобавок он прихватил с собой упаковку готовой курицы в соусе терияки, однако на кассе самообслуживания вместо всех этих товаров он пробил и оплатил лишь два карельских пирожка на сумму 1,10 евро, тогда как стоимость продуктов составляла 8,54 евро.

Мужчина вышел из магазина никем не остановленный, однако его действия попали на камеру видеонаблюдения. В следующий раз в этом же магазине он прошел через кассу самообслуживания, оплатив лишь два товара из трех, после чего его задержали. С учетом предыдущей кражи суд приговорил вора к 20 суточным штрафам, что с его доходом составило 120 евро.

2. Лук вместо суши

46-летний мужчина взял упаковку суши стоимостью 13,90 евро, а вместо нее пробил на кассе самообслуживания луковицу, после чего преспокойно оставил лук на кассе и вышел из магазина с обедом в кармане.