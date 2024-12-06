Тартуский окружной суд приговорил Монику Антон, собаки которой чуть не загрызли ее соседку насмерть, к двум месяцам тюрьмы условно и выплате 50 000 евро компенсации в пользу пострадавшей стороны. Решение вступило в силу, поскольку Государственный суд не стал рассматривать дело.
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Рекордная компенсация: вступил в силу приговор хозяйке собак, которые напали на человека
Поздней осенью 2022 года в Йыгевамаа две собаки Моники Антон напали на Сандру, которой тогда было 26 лет, во дворе ее дома, и причинили ей крайне тяжкие повреждения. Восстановительное лечение продолжается до сих пор.