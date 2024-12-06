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Рекордная компенсация: вступил в силу приговор хозяйке собак, которые напали на человека

Перевод: Каролина Вертяева
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Моника Антон, хозяйка собак, во время судебного заседания была в маске. Его адвокат Андрес Вески счел смягченный приговор Тартуского районного суда слишком суровым.
Моника Антон, хозяйка собак, во время судебного заседания была в маске. Его адвокат Андрес Вески счел смягченный приговор Тартуского районного суда слишком суровым. Фото: Kristjan Teedema

Тартуский окружной суд приговорил Монику Антон, собаки которой чуть не  загрызли ее соседку насмерть, к двум месяцам тюрьмы условно и выплате 50 000 евро компенсации в пользу пострадавшей стороны. Решение вступило в силу, поскольку Государственный суд не стал рассматривать дело.

Поздней осенью 2022 года в Йыгевамаа две собаки Моники Антон напали на Сандру, которой тогда было 26 лет, во дворе ее дома, и причинили ей крайне тяжкие повреждения. Восстановительное лечение продолжается до сих пор.

В начале этого года Тартуский уездный суд приговорил Антон к двум месяцам реального тюремного срока и уплате 100 000 евро компенсации в пользу потерпевшей. Это был бесспорный прецедент: раньше владельцев животных подобным образом не привлекали к ответственности.

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