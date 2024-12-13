В очередном выпуске подкаста «Экономика360°» обсуждаем болезненную тему - новые налоги для предпринимателей и населения.
Эксперт о налогах: доходы у страны иссякли - сломалась парадигма
Как показывают результаты недавнего опроса Kantar Emor, свыше 70% жителей Эстонии считают, что за последние годы налоговая система страны стала более несправедливой.
Правительство, пытаясь хоть как-то заткнуть бюджетную дыру, повышает налоги и сокращает бюджетные расходы. Но достаточно ли этих мер для оздоровления эстонской экономики?
Гость подкаста - экономический эксперт Рон Лувищук.
Для начала обрисуем ситуацию: что происходит в стране, что происходит с бюджетом? Все реально плохо?
«Страна живет своей обычной политической жизнью, у нас все хорошо, - иронизирует Рон Лувищук. - Что же касается госбюджета, то у нас, как говорится, финансы поют романсы».
Если взглянуть на госбюджет следующего года, то доходы Эстонии планируются на уровне 17,7 миллиардов евро, а расходы – 19,1 миллиард евро.
«В бюджете дырка на 1,4 миллиарда евро, которую государству надо как-то закрыть», - констатирует Лувищук.
Тем временем правительство обещает снизить дефицит бюджета до 3% от ВВП в 2025 году. Вроде бы позитив, нет?
«Хуже было бы, конечно, если бы дефицит госбюджета постоянно рос», - рассуждает Лувищук.
Напомним о том, что и когда правительство собирается повышать:
в 2024 году ставка налога с оборота выросла с 20 до 22 %, в следующем году она поднимется до 24 %.
Подоходный налог вырастет с 20 до 22 %, а вместе с так называемым налогом на безопасность – до 24 %. Увеличатся акцизы и госпошлины. Акцизы на алкоголь, табак и бензин будут ежегодно повышаться на 5%.
Отмена «налогового горба», запланированная на 2025 год, откладывается на год.
Плюс автомобильный налог. Плюс местные самоуправления могут теперь повышать земельный налог хоть на 100% каждый год.
С другой стороны, не стоит забывать о том, что немалую часть этого дефицита составляют сегодня расходы на обслуживание кредитов, которые берет правительство, подчеркивает он.
«При этом важно понимать, что мы покрываем ими не экстра-расходы, связанные с обороной или строительством Rail Baltica, или с какими-то единоразовыми инвестициями, которые потом начнут себя как-то окупать», - указывает Лувищук.
«Разница, которая у нас имеется, не связана с экстра-расходами: по большому счету это структурная проблема бюджета», - уверен эксперт.
Сокращение госрасходов в данном случае вряд ли сильно поможет, полагает Рон Лувищук: кому мы будем сокращать зарплаты – учителям, полиции, армии? Или, может быть, урежем социальные выплаты? Вряд ли с этим согласятся жители Эстонии.
Повышение налогов и акцизов, на которое решилось правительство, тоже восполнит бюджетный дефицит лишь отчасти, считает эксперт.
Что же делать, как выходить из кризиса?
Стимулировать экономический рост, и для этого правительству нужны визионеры - люди, способные оценить перспективы страны на десятилетия вперед, уверен Рон Лувищук.
«У нас проблема не столько в расходах. У нас проблема в том, что доходов нет - а доходов у нас нет потому, что сломалась экономическая парадигма», - констатирует он.
«За счет чего Эстония жила последние 30 лет? Близость к России, относительно дешевое российское сырье, транзит между Востоком и Западом. Плюс субподряд для западных компаний, плюс ИТ-индустрия», - напоминает Лувищук.
Что у нас осталось после ковида и с началом войны в Украине? По сути, лишь ИТ-сектор, который в одиночку на себе все не вытянет, рассуждает он.
«Это структурный кризис. Сейчас Эстония должна посмотреть вокруг себя и понять: то, что нас сюда привело, дальше вести не может», - резюмирует Рон Лувищук.
О чем еще говорим в подкасте:
- Что лучше – экономить и затягивать потуже пояса или все-таки пытаться заработать больше?
- Кто у нас в стране основные налогоплательщики – «дойная корова» экономики?
- А не обложить ли нам дополнительными налогами богатых?
- Не пора ли правительству поддержать эстонский бизнес и экспортеров?
- Что бы первым делом сделал Рон Лувищук на посту министра финансов?
Подробнее - в свежем выпуске подкаста «Экономика360°».
Музыка, использованная в подкасте: Keep Calm and Podcast - Step To The Beat.
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