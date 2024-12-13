Эксперт о налогах: доходы у страны иссякли - сломалась парадигма

Как показывают результаты недавнего опроса Kantar Emor, свыше 70% жителей Эстонии считают, что за последние годы налоговая система страны стала более несправедливой.

Правительство, пытаясь хоть как-то заткнуть бюджетную дыру, повышает налоги и сокращает бюджетные расходы. Но достаточно ли этих мер для оздоровления эстонской экономики?

Для начала обрисуем ситуацию: что происходит в стране, что происходит с бюджетом? Все реально плохо?

«Страна живет своей обычной политической жизнью, у нас все хорошо, - иронизирует Рон Лувищук. - Что же касается госбюджета, то у нас, как говорится, финансы поют романсы».

Если взглянуть на госбюджет следующего года, то доходы Эстонии планируются на уровне 17,7 миллиардов евро, а расходы – 19,1 миллиард евро.

Тем временем правительство обещает снизить дефицит бюджета до 3% от ВВП в 2025 году. Вроде бы позитив, нет?

«Хуже было бы, конечно, если бы дефицит госбюджета постоянно рос», - рассуждает Лувищук.

Напомним о том, что и когда правительство собирается повышать:

в 2024 году ставка налога с оборота выросла с 20 до 22 %, в следующем году она поднимется до 24 %.

Подоходный налог вырастет с 20 до 22 %, а вместе с так называемым налогом на безопасность – до 24 %. Увеличатся акцизы и госпошлины. Акцизы на алкоголь, табак и бензин будут ежегодно повышаться на 5%.

Отмена «налогового горба», запланированная на 2025 год, откладывается на год.

Плюс автомобильный налог. Плюс местные самоуправления могут теперь повышать земельный налог хоть на 100% каждый год.