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Конституционный суд Румынии отменил итоги выборов президента, где лидировал симпатизирующий Путину кандидат

Обновлено 6 декабря 2024, 16:25
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Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску 4 декабря 2024 года радуется победе в первом туре, еще не зная, что через двое суток Конституционный суд страны отменит итоги голосования.
Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску 4 декабря 2024 года радуется победе в первом туре, еще не зная, что через двое суток Конституционный суд страны отменит итоги голосования. Фото: AP Photo / Vadim Ghirda / Scanpix

Судьи Конституционного суда Румынии, страны, которая уже 20 лет является членом НАТО и 17 лет входит в Евросоюз, отменили итоги первого тура выборов президента. В первом туре победил популист, которого критики обвиняют в связях с Кремлем.

Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура президентских выборов прямо во время досрочного голосования во втором туре, сообщает 6 декабря Румынская служба Радио Свобода.

«Оно не может быть обжаловано и является окончательным», - сообщает издания днем в пятницу.

Победителем в первом туре голосования стал независимый кандидат Кэлин Джорджеску.

В среду спецслужбы Румынии опубликовали документы, в которых утверждалось, что в пользу Джорджеску могли вести агитацию 25 тысяч бот-аккаунтов в тиктоке.

Спецслужбы связывают эту агитацию с Москвой. Джорджеску связь с Россией отрицает.

Тем не менее, румынская служба внешней разведки утверждает, что страна стала объектом гибридных действий Кремля, включая кибератаки и утечки информации.

Первый тур президентских выборов будет проведен заново. О времени проведения будет сообщено отдельно.

Второй тур выборов был назначен на 8 декабря. В нем конкуренцию Джорджеску, который получил почти 23% голосов избирателей, должна была составить Елена Ласкони. Ее результат в первом туре - 19%.

СМИ критиковали Джорджеску за его пророссийские заявления, называя его представителем российских интересов в Румынии.

Джорджеску неоднократно критиковал Европейский союз и НАТО, называя установку систем противоракетной обороны в Румынии«позором дипломатии».

Президента России Джорджеску называл «человеком, который любит свою страну» и заявлял, что Румыния должна следовать «русской мудрости», называя Украину «выдуманным государством». При этом этот политик популист отрицал свою «пророссийскую» позицию.

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