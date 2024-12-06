Жители Раквере обратили внимание в социальных сетях на то, что рождественская елка на центральной площади города стоит криво. Специалист по экологии Раквереской городской управы Керли Кыуэ успокаивает: дерево прочно стоит на месте, не упадет, но если на него смотреть под определенным углом, складывается другое впечатление.
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Серьезная проблема ⟩ У этой елки верхушка прямая или кривая?
Ракверескую елку в этом году привезли из-под Разивере, где она росла в одиночестве на относительно открытой местности, но в молодости ее прямому росту могла помешать расположенная рядом теплица. При этом изогнутая верхушка дерева не была заметна, но, возможно, на нее просто не удалось посмотреть под соответствующим углом.