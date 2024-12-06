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Серьезная проблема У этой елки верхушка прямая или кривая?

Перевод: Вера Копти
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Это зависит от точки зрения: по мнению некоторых, ель прямая, но на фото, опубликованном в соцсетях, она кривая.
Это зависит от точки зрения: по мнению некоторых, ель прямая, но на фото, опубликованном в соцсетях, она кривая. Фото: скриншот

Жители Раквере обратили внимание в социальных сетях на то, что рождественская елка на центральной площади города стоит криво. Специалист по экологии Раквереской городской управы Керли Кыуэ успокаивает: дерево прочно стоит на месте, не упадет, но если на него смотреть под определенным углом, складывается другое впечатление. 

Ракверескую елку в этом году привезли из-под Разивере, где она росла в одиночестве на относительно открытой местности, но в молодости ее прямому росту могла помешать расположенная рядом теплица. При этом изогнутая верхушка дерева не была заметна, но, возможно, на нее просто не удалось посмотреть под соответствующим углом.

«Это дело рук природы, - подтвердила Керли Кыуэ. - Низ ствола прямой, но если присмотреться к верхней части, то там есть изгибы и повороты. Дерево стоит совершенно прямо, никому на голову не падает и прочно закреплена».

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