Серьезная проблема У этой елки верхушка прямая или кривая?

Ракверескую елку в этом году привезли из-под Разивере, где она росла в одиночестве на относительно открытой местности, но в молодости ее прямому росту могла помешать расположенная рядом теплица. При этом изогнутая верхушка дерева не была заметна, но, возможно, на нее просто не удалось посмотреть под соответствующим углом.