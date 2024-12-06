СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ Загоревшийся дом на колесах, ранение острым предметом, кража сырья на 19 000 евро

Безопасность на границе

Также пограничники на погранпункте «Лухамаа» проверили гражданина России и выяснили, что он незаконно находился на территории стран Шенгенской зоны 388 дней, из которых один день - в Эстонии. Ему было выдано предписание покинуть Эстонию и наложен запрет на въезд в Шенгенскую зону сроком на три года.

Пожары

5 декабря в 18:28 в Центр тревоги поступило уведомление о пожаре в деревне Хеленурме волости Пыхья-Пярнумаа. Загорелся дом на колесах. Житель успел выйти из дома, однако получил ожоги рук. К моменту прибытия спасателей автоприцеп был полностью охвачен огнем, а из-за находившихся внутри вещей значительно усложнилась работа спасателей. Спасатели потушили огонь к 19:48. Предположительно, причиной возгорания стало использование теплового обогревателя в помещении размером 4x12 метров.

5 декабря в 18:45 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре на станции переработки отходов на улице Бетоони в Ласнамяэ, где загорелся измельчитель металла. На место прибыли спасатели Ласнамяэ и Пирита. Выяснилось, что устройство находится в отдельном здании, где не было людей и других строений поблизости. Измельчитель был выключен, но продолжал вращаться по инерции еще несколько десятков минут. В это время спасатели следили, чтобы огонь не распространился дальше. Когда устройство перестало вращаться, спасатели смогли его открыть и промыли очаги возгорания. Пожар был ликвидирован к 20:37. Однако в 00:07 поступило новое сообщение о возгорании машины. Спасатели Ласнамяэ оперативно выехали на место и полностью потушили устройство к 01:17.