Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие сутки сообщил о краже сырья на 19 000 евро, а также о ранении человека острым предметом. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о загоревшимся доме на колесах и о ДТП на Лаагна-теэ.
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Загоревшийся дом на колесах, ранение острым предметом, кража сырья на 19 000 евро
Насилие
В ночь на 5 декабря в одном из частных домов на улице Харидузе в Пярну 31-летний мужчина был ранен острым предметом. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в больницу.
В Хааберсти 33-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил свою сожительницу. Полиция задержала нападавшего.
В Кристийне в одном из домов 52-летний мужчина угрожал 28-летнему.
В поселке Румму 28-летний мужчина нанес телесные повреждения своей бывшей сожительнице. Полиция задержала нападавшего.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Кражи
Утром 5 декабря было обнаружено, что в деревне Пийганди волости Канепи проникли в строящийся дом, откуда похитили отопительный прибор, промышленный пылесос и строительный фонарь. Ущерб от кражи составил около 2000 евро. Полиция возбудила уголовное дело для установления обстоятельств происшествия.
В период с мая по август этого года 42-летний мужчина похищал сырье с территории завода. Ущерб от кражи составил более 19 000 евро. Полиция расследует детали происшествия в рамках уголовного производства.
Мошенничество
Житель Рапламаа сообщил полиции, что вечером 29 ноября ему позвонила женщина, представившаяся женой его родственника. Она была сильно взволнована и утверждала, что попала в ДТП в качестве пешехода. По ее словам, от нее требуют крупную сумму денег для возмещения ущерба водителю и чтобы избежать уголовного разбирательства. Она сказала, что за деньгами приедет курьер. Спустя некоторое время к дому мужчины подъехал автомобиль, и он передал находившемуся в гражданской одежде мужчине 2500 евро наличными. Позже, позвонив жене своего родственника, он выяснил, что это был обман, и с женщиной все в порядке. Обстоятельства происшествия выясняются.
Безопасность на границе
В течение минувших суток пограничники на погранпункте «Лухамаа» не пустили в Эстонию гражданина России. Причиной отказа стало отсутствие необходимых документов для въезда в страну.
Также пограничники на погранпункте «Лухамаа» проверили гражданина России и выяснили, что он незаконно находился на территории стран Шенгенской зоны 388 дней, из которых один день - в Эстонии. Ему было выдано предписание покинуть Эстонию и наложен запрет на въезд в Шенгенскую зону сроком на три года.
Пожары
5 декабря в 18:28 в Центр тревоги поступило уведомление о пожаре в деревне Хеленурме волости Пыхья-Пярнумаа. Загорелся дом на колесах. Житель успел выйти из дома, однако получил ожоги рук. К моменту прибытия спасателей автоприцеп был полностью охвачен огнем, а из-за находившихся внутри вещей значительно усложнилась работа спасателей. Спасатели потушили огонь к 19:48. Предположительно, причиной возгорания стало использование теплового обогревателя в помещении размером 4x12 метров.
5 декабря в 18:45 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре на станции переработки отходов на улице Бетоони в Ласнамяэ, где загорелся измельчитель металла. На место прибыли спасатели Ласнамяэ и Пирита. Выяснилось, что устройство находится в отдельном здании, где не было людей и других строений поблизости. Измельчитель был выключен, но продолжал вращаться по инерции еще несколько десятков минут. В это время спасатели следили, чтобы огонь не распространился дальше. Когда устройство перестало вращаться, спасатели смогли его открыть и промыли очаги возгорания. Пожар был ликвидирован к 20:37. Однако в 00:07 поступило новое сообщение о возгорании машины. Спасатели Ласнамяэ оперативно выехали на место и полностью потушили устройство к 01:17.
6 декабря в 08:11 поступило сообщение о пожаре на даче в деревне Войка волости Ныо. К моменту прибытия спасателей небольшой дом был полностью охвачен огнем, внутри никого не было. В результате пожара сгорели крыша и внутреннее убранство. Ликвидация пожара завершилась в 10:17. Предварительная причина возгорания –неисправность электрической системы быстрого водонагревателя.
ДТП
5 декабря в 19:56 в Центр тревоги сообщили, что на Лаагна-теэ в Ласнамяэ легковой автомобиль врезался в дорожное ограждение и задел фонарный столб. Когда спасатели прибыли на место, медики уже осматривали водителя. Спасатели сняли клеммы с аккумулятора автомобиля и засыпали разлившееся масло абсорбентом.
6 декабря утром в 08:11 поступило сообщение о легковом автомобиле, который съехал с дороги в деревне Коэравере волости Винни. Человек, находившийся в автомобиле, самостоятельно выбрался, и с ним все было в порядке. Спасатели устранили риск возгорания и поставили машину на колеса.
Прочее
5 декабря в 17:28 на улице Масина в Нарве потребовалась помощь спасателей, так как пожилая женщина упала у себя дома, и попасть в квартиру было невозможно. Спасатели вошли через окно и передали женщину, лежавшую на полу в ванной комнате, сотрудникам скорой помощи.