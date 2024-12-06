Один из погибших в аварии под Тарту оказался жителем Латвии

В пятницу утром около 7:45 в волости Ныо уезда Тартумаа на перекрестке дорог Ныо-Камбья и Яристе-Луке столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В результате аварии погибли два человека, а еще двое получили серьезные травмы. По данным Tartu Postimees, оба погибших были латышами: один из них проживал в Эстонии, другой - в Латвии.