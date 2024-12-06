Согласно пятничному сравнению цен на топливо в столицах стран Балтии, проведенному Circle K, на прошлой неделе цены на топливо в Таллинне выросли, в Риге остались неизменными, а в Вильнюсе снизились.
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ГРАФИК ⟩ Цены на топливо в Таллинне остаются самыми высокими среди столиц Балтии
В Таллинне цены на бензин выросли на один цент за литр, а дизельное топливо подорожало на два цента за литр. В Риге цены на все виды топлива остались на уровне предыдущей пятницы, в то время как в Вильнюсе стоимость бензина снизилась на два цента, а дизельного топлива - на четыре цента.