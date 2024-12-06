ГРАФИК Цены на топливо в Таллинне остаются самыми высокими среди столиц Балтии

В Таллинне цены на бензин выросли на один цент за литр, а дизельное топливо подорожало на два цента за литр. В Риге цены на все виды топлива остались на уровне предыдущей пятницы, в то время как в Вильнюсе стоимость бензина снизилась на два цента, а дизельного топлива - на четыре цента.