СХЕМА Авария с двумя погибшими произошла на перекрестке с хорошей видимостью

Около 7:40 утра грузовик, управляемый 39-летним мужчиной, подъехал к перекрестку дорог Ныо-Камбья и Яристе-Луке, где он должен был уступить дорогу темной Audi, которая приближалась слева по главной дороге. Однако он этого не сделал и въехал в бок легкового автомобиля. В результате сильного удара оба транспортных средства отбросило в поле.

В результате аварии погибли два пассажира на заднем сиденье Audi - 83-летний и 40-летний мужчины, которые были пристегнуты ремнями безопасности. Водитель Audi и пассажир на переднем сиденье были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Водитель грузовика не пострадал.

Через двадцать минут после аварии дорожные условия в месте происшествия оставались зимними, однако дорога не была скользкой. На этом участке максимальная разрешенная скорость составляет 90 км/ч.

Полиция и прокурор Лыунаского окружной прокуратуры Сильва Роод подтвердили, что расследование причин аварии продолжается, однако это может занять значительное время - необходимо провести экспертизы и допросить свидетелей.

По данным Tartu Postimees, оба погибших были латышами: один из них проживал в Эстонии, другой - в Латвии.