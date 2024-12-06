В пятницу утром, 6 декабря, в волости Ныо произошла трагическая авария, в которой столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Два человека погибли, еще двое получили тяжелые травмы. Несмотря на хорошую видимость на месте происшествия и благоприятные погодные условия, расследование сосредоточено на вопросе: почему 39-летний водитель грузовика не заметил легковую машину Audi, двигавшуюся по главной дороге.
СХЕМА ⟩ Авария с двумя погибшими произошла на перекрестке с хорошей видимостью
Около 7:40 утра грузовик, управляемый 39-летним мужчиной, подъехал к перекрестку дорог Ныо-Камбья и Яристе-Луке, где он должен был уступить дорогу темной Audi, которая приближалась слева по главной дороге. Однако он этого не сделал и въехал в бок легкового автомобиля. В результате сильного удара оба транспортных средства отбросило в поле.
В результате аварии погибли два пассажира на заднем сиденье Audi - 83-летний и 40-летний мужчины, которые были пристегнуты ремнями безопасности. Водитель Audi и пассажир на переднем сиденье были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Водитель грузовика не пострадал.
Через двадцать минут после аварии дорожные условия в месте происшествия оставались зимними, однако дорога не была скользкой. На этом участке максимальная разрешенная скорость составляет 90 км/ч.
Полиция и прокурор Лыунаского окружной прокуратуры Сильва Роод подтвердили, что расследование причин аварии продолжается, однако это может занять значительное время - необходимо провести экспертизы и допросить свидетелей.
По данным Tartu Postimees, оба погибших были латышами: один из них проживал в Эстонии, другой - в Латвии.