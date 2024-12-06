Лукашенко попросил Путина разместить в Беларуси «Орешник». Путин согласился

«Недавно Россия успешно провела пуск "Орешника". Это возымело определенное воздействие на наших бывших партнеров, а теперь соперников. Не сочтите это за какую-то наглость, но я хочу публично попросить вас, чтобы новые системы вооружений, прежде всего, "Орешник" были размещены на территории Беларуси», - заявил Лукашенко.

Путин в ответ назвал это возможным, передает связанный с пресс-службой Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого».

«Считаю, что размещение таких комплексов как "Орешник" на территории Республики Беларусь, возможным», - цитирует канал президента России. Он уточнил, что размещение «Орешника» в Беларуси будет возможно во второй половине 2025 года, так как к этому сроку российские власти планирует наладить серийный выпуск «Орешника».

По словам Путина, которые приводит РИА Новости, комплексы «Орешник» будут поступать на вооружение России и параллельно - в Беларусь.

Путин и Лукашенко 6 декабря подписали договор о гарантиях безопасности между Россией и Беларусью в рамках Союзного государства. По словам президента РФ, соглашение определяет взаимные обязательства по обороне, по защите суверенитета, независимости и конституционного строя России и Беларуси. Он отметил, что для решения этих задач могут быть задействованы «все имеющиеся силы и средства».

21 ноября президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по Днепру, применив экспериментальную баллистическую ракетную систему средней дальности «Орешник». Он заявил, что Россия пошла на это в ответ на то, что ВСУ применили западные дальнобойные ракеты.

Позже Путин утверждал, что при массированном применении ракет системы «Орешник» мощь удара будет сопоставима с применением ядерного оружия. «Все, что находится в эпицентре взрыва, разделяется на фракции, элементарные частицы, превращается, по сути говоря, в пыль», - говорил Путин. По его словам, ракета поражает даже высокозащищенные и расположенные на большой глубине объекты.