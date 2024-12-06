«Учитывая, что интеграция с Европейским союзом является конституционной целью Грузии, мы выражаем глубокое разочарование недавним решением правящей партии "Грузинская мечта" приостановить переговоры о вступлении в Европейский союз до 2028 года. Это решение является серьезным ударом по стремлениям к европейской интеграции грузинского народа», - написали главы государств в совместном заявлении.

«Парламентские выборы в Грузии, прошедшие 26 октября, были омрачены серьезными разногласиями, которые ставят под сомнение легитимность вновь избранного парламента. Отмечаем, что Европарламент призвал к повторному голосованию на парламентских выборах в Грузии».

Президенты также призывают провести независимое международное расследование для устранения многочисленных нарушений, таких как запугивание избирателей и ненадлежащее давление, которые подорвали доверие общества к выборам и их результатам.

Главы государств решительно осуждают применение силы против грузинского народа и произвольные задержания тех, кто воспользовался своими законными правами. «Мы призываем власти Грузии немедленно прекратить насильственную деятельность и обеспечить свободу собраний и выражения мнений в соответствии с международными обязательствами Грузии. Все акты насилия должны быть немедленно и тщательно расследованы, а виновные привлечены к ответственности. Мы подтверждаем нашу твердую поддержку Евроинтеграционные стремления грузинского народа и его непоколебимая приверженность демократическим ценностям», - отметили президенты в совместном заявлении.