Вице-мэр Таллинна по вопросам образования Алексей Яшин («Ээсти 200») заявил, что отказ партии «Отечество» поддержать соглашение об образовании демонстрирует, что политические игры для них важнее благополучия учителей. На это глава таллиннского отделения «Отечества» Рийна Солман ответила, что ее партия поддерживает образование, стоит на стороне эстонских учителей и не позволит их обманывать.
Солман Яшину: «Отечество» не позволит обмануть учителей
«Заключение такого соглашения возможно только при условии наличия достаточных средств в государственном бюджете. На данный момент их нет. Да, в Таллинне мы вместе с коалиционными партнерами успешно решили вопросы в сфере образования, однако на уровне государства проблему выполнения обещаний, предусмотренных соглашением об образовании, к сожалению, даже не пытались решить», - подчеркнула Солман.
По ее словам, государство не предприняло никаких шагов для выделения средств местным самоуправлениям на реализацию соглашения об образовании. «Это можно назвать не чем иным, как обманом надежд учителей. За последний год правительство неоднократно доводило учителей до стресса. Текст этого соглашения не выполняет ранее данных обещаний для завершения коллективного трудового спора учителей», - отметила Солман.
«Отечество» считает необходимым обеспечить повышение зарплат учителей, что также включает меры по обеспечению преемственности кадров - ключевого вопроса будущего. Партия поддерживает модель карьерного роста учителей.
«Мы предлагаем подход “Отечества” для решения вопроса зарплат учителей. Однако “Ээсти 200” хочет отделить этот вопрос от соглашения об образовании, и в государственном бюджете на 2025 год нет предусмотренного обещанного повышения зарплат! Мы понимаем желание вице-мэра Яшина защитить министра своей партии, поэтому он так болезненно реагирует на критику коалиционного партнера в городской власти. Но не нужно этого делать, ведь именно государство обязано выполнить свои обещания!» - продолжила она.
По ее словам, у «Отечества» сложилось хорошее сотрудничество с вице-мэром по вопросам образования Яшиным на уровне столичного управления, однако это не помогает решить финансовый вопрос, связанный с соглашением об образовании.
«Именно поэтому это конкретное соглашение является обманом, и присоединение к нему было бы пустыми словами, так как без поиска финансового покрытия со стороны государства для выполнения обещаний мы бы сознательно вновь нарушили слово. Мы понимаем разочарование Яшина, но вместо выражения негодования нам нужно вместе оказывать давление на министра образования Кристину Каллас», - заявила Солман, добавив, что Каллас недавно - непонятно откуда - нашла десять миллионов евро для школ, но эти средства также не направлены на решение проблемы преемственности учителей.
Солман подчеркнула, что обманывать учителей недопустимо. «Мы помним, как год назад во время забастовки учителей министр образования давала обещания, которые тут же нарушала. Учителям было обещано соглашение по заработной плате на 2025 год, но в государственном бюджете и утвержденной правительством бюджетной стратегии нет средств, необходимых для выполнения этого соглашения», - отметила она, добавив, что «Отечество» ожидает, что правительство начнет выполнять ранее данные обещания и включит их в соглашение об образовании, после чего к нему можно будет присоединиться.
Правящая коалиция «Отечества», «Ээсти 200», социал-демократов и Партии реформ в Таллинне предусмотрела в бюджете на 2025 год средства для увеличения минимальной зарплаты учителей на сто евро и найма дополнительных опорных специалистов. Также столичная власть увеличила фонд для дифференциации зарплат учителей. Осенью следующего года впервые в каждом первом классе будет не более 24 учеников.