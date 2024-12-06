Солман Яшину: «Отечество» не позволит обмануть учителей

«Именно поэтому это конкретное соглашение является обманом, и присоединение к нему было бы пустыми словами, так как без поиска финансового покрытия со стороны государства для выполнения обещаний мы бы сознательно вновь нарушили слово. Мы понимаем разочарование Яшина, но вместо выражения негодования нам нужно вместе оказывать давление на министра образования Кристину Каллас», - заявила Солман, добавив, что Каллас недавно - непонятно откуда - нашла десять миллионов евро для школ, но эти средства также не направлены на решение проблемы преемственности учителей.

Солман подчеркнула, что обманывать учителей недопустимо. «Мы помним, как год назад во время забастовки учителей министр образования давала обещания, которые тут же нарушала. Учителям было обещано соглашение по заработной плате на 2025 год, но в государственном бюджете и утвержденной правительством бюджетной стратегии нет средств, необходимых для выполнения этого соглашения», - отметила она, добавив, что «Отечество» ожидает, что правительство начнет выполнять ранее данные обещания и включит их в соглашение об образовании, после чего к нему можно будет присоединиться.

Правящая коалиция «Отечества», «Ээсти 200», социал-демократов и Партии реформ в Таллинне предусмотрела в бюджете на 2025 год средства для увеличения минимальной зарплаты учителей на сто евро и найма дополнительных опорных специалистов. Также столичная власть увеличила фонд для дифференциации зарплат учителей. Осенью следующего года впервые в каждом первом классе будет не более 24 учеников.