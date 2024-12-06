Михал на встрече с Макроном: Россия не отступит, пока не увидит перед собой силу и мощь

Помимо поддержки Украины, на встрече обсуждались вопросы улучшения обороноспособности и конкурентоспособности ЕС.

«Франция является стратегическим партнером Эстонии, которая внесла важный вклад в нашу безопасность и безопасность нашего региона. Мы очень благодарны французам за это, - сказал Михал Макрону. - Мы разделяем с Францией понимание того, что нам необходимо вместе повышать обороноспособность Европы и направлять больше средств на создание нашей собственной оборонной промышленности».

По мнению Михала, предстоящая зима станет решающей для будущего архитектуры безопасности Украины и Европы. «Россия представляет собой прямую угрозу безопасности и миру Европы, поэтому нам важно продолжать поддерживать победу Украины в агрессивной войне против России. Россия не уйдет, пока не увидит перед собой силу и мощь», - заявил премьер-министр Эстонии.

На встрече также обсуждались касающиеся ЕС темы, особенно повышение конкурентоспособности экономики.

«Безопасность идет рука об руку с процветанием. Нам необходимо сосредоточиться на сокращении бюрократии и упрощении отчетности, используя для этого больше цифровых решений, - подчеркнул Михал. - Это послужит важным сигналом инвесторам, что мы не раздаем пустые обещания, а можем предпринять быстрые и эффективные действия».

По словам премьер-министра, укрепление отношений между Эстонией и Францией также имеет значительный потенциал в деловой дипломатии, особенно в сфере обороны и технологий: «Французские инвесторы все больше интересуются эстонскими компаниями, особенно эстонской возобновляемой энергетикой. Экспорт услуг нашей компании и интерес к французскому рынку также возросли».

Вечером в пятницу Михалу также предстоит встреча с влиятельными французскими предпринимателями, которые уже работают на эстонском рынке. Премьер-министр представит им обзор приоритетов правительства по оживлению экономики Эстонии и улучшению деловой среды.