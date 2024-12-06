ВИДЕО Почему мы падаем на льду, иногда очень неудачно?

Чтобы объяснить процесс, Страндберг создал манекен из бумажных салфеток и клейкой ленты. Он позаботился, чтобы центр тяжести манекена располагался примерно на том же уровне, что и у человека - немного выше пояса. Почему же центр тяжести так важен для ходьбы по льду? Правило гласит: стоять прямо можно лишь тогда, когда центр тяжести находится внутри опорной площади, очерченной стопами.

Вот так: пол-оборота ногами и четверть оборота телом при падении вполне могут привести к перелому костей или сильному удару головой. Конечно, лучше всего вовсе избежать вращения и приобрести накладки с шипами для обуви, которые стоят около десяти евро. Фото: Elmo Riig

Представьте теперь, что поверхность скользкая, и вы наклоняетесь слишком сильно - настолько, что силы трения недостаточно, чтобы удерживать подошвы на месте. В этом случае вы начинаете вращаться вокруг своего центра тяжести. Ноги взлетают вверх, голова направляется к земле, и одновременно с вращением вокруг центра тяжести вы под действием силы тяжести падаете вниз. Соотношение между вращением и падением определяет, ударитесь ли вы головой о землю или приземлитесь на бок, подставив руку. Если тело достаточно массивное и тяжелое, то перелом вряд ли удастся избежать.

В целом существует два варианта, чтобы снизить вероятность падения: либо двигаться как пингвин, тщательно удерживая центр тяжести в пределах опорной площади стоп, либо использовать обувь с шипами или специальные накладки с шипами для ботинок. Эти меры помогают избежать вращения в воздухе.

Второй вариант предпочтительнее, если вы не являетесь фанатом гипсовых повязок. Стоит отметить, что при падении с минимальным вращением и легком ударе вам может повезти ограничиться ушибами. Однако внезапное воздействие природных сил часто приводит к закрытым или даже открытым переломам.