Различные скидочные компании на продукты питания вынуждают магазины повышать обычные цены, чтобы сохранить прибыльность, особенно на те товары, которые не входят в состав продуктовых корзин, используемых для сравнения цен. Об этом заявила старший экономист Swedbank Лийз Эльмик, комментируя данные Департамента статистики об изменении потребительских цен в ноябре.
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Аналитик Swedbank: частые скидки заставляют магазины повышать обычные цены
По словам Эльмик, цены на продукты питания и алкоголь выросли по сравнению с предыдущим месяцем. Согласно данным Департамента статистики, в ноябре по сравнению с октябрем цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,8%, а по сравнению с ноябрем прошлого года - на 5,4%.