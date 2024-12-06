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Аналитик Swedbank: частые скидки заставляют магазины повышать обычные цены

Перевод: Сергей Светлов
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Старший экономист Swedbank Лийз Эльмик.
Старший экономист Swedbank Лийз Эльмик. Фото: swedbank

Различные скидочные компании на продукты питания вынуждают магазины повышать обычные цены, чтобы сохранить прибыльность, особенно на те товары, которые не входят в состав продуктовых корзин, используемых для сравнения цен. Об этом заявила старший экономист Swedbank Лийз Эльмик, комментируя данные Департамента статистики об изменении потребительских цен в ноябре.

По словам Эльмик, цены на продукты питания и алкоголь выросли по сравнению с предыдущим месяцем. Согласно данным Департамента статистики, в ноябре по сравнению с октябрем цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,8%, а по сравнению с ноябрем прошлого года - на 5,4%.

Эльмик отметила, что государственная статистика отражает цены, доступные обычным клиентам, и не учитывает скидки, предоставляемые владельцам клиентских карт или другим узким группам. Тем не менее, количество акций и скидок продолжает расти, а чувствительные к ценам клиенты активно их используют.

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