Аналитик Swedbank: частые скидки заставляют магазины повышать обычные цены

По словам Эльмик, цены на продукты питания и алкоголь выросли по сравнению с предыдущим месяцем. Согласно данным Департамента статистики, в ноябре по сравнению с октябрем цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,8%, а по сравнению с ноябрем прошлого года - на 5,4%.