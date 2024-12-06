Дрон-ракета «Пекло»: что известно о новом украинском оружии

Изображение дрона обнародовал президент Владимир Зеленский. По его словам, его уже испытали в бою и «Пекло» пошло в серийное производство.

«Наше, украинское оружие, которое уже имеет подтвержденное боевое применение. Сегодня передали первую партию нашим Силам обороны. Теперь задача - наращивать производство и применение», - сообщил украинский президент.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин уточнил, что первую партию дрона-ракеты «Пекло» передали в украинскую армию 6 декабря.

«Ракету-дрон украинский производитель создал с нуля в рекордные сроки - в течение года. Изделие уже имеет успешные боевые применения», - подчеркнул он.

Этот дрон, по его словам, летит со скоростью 700 км/ч на расстояние до 700 км. Кроме того, постоянно ведутся работы по повышению уровня защищенности изделия от воздействия РЭБ (радиоэлектронной борьбы), улучшению эксплуатационных характеристик и точности поражения. Разрабатываются новые виды боевой части для расширения перечня возможных объектов поражения.

Анализируя обнародованные фото и видео беспилотника «Пекло», можно сказать, что разработка действительно является довольно новой для ВСУ.

На верхней части фюзеляжа видны крепления, которые могут означать, что запускается этот беспилотник не с земли, а с воздушных носителей, вероятно, с фронтовых бомбардировщиков или истребителей.

Если это действительно так, то перед нами принципиально новый подход к запуску БПЛА, который ранее не применялся во время российско-украинской войны.