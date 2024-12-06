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Маск потратил на кампанию Трампа баснословную сумму

Перевод: Сергей Светлов
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Илон Маск потратил 259 миллионов долларов, чтобы привести к власти Дональда Трампа.
Илон Маск потратил 259 миллионов долларов, чтобы привести к власти Дональда Трампа. Фото: Brandon Bell/Pool/Reuters/Scanpix

Самый богатый человек в мире, американский миллиардер Илон Маск, внес значительный финансовый вклад в предвыборную кампанию кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа.

Маск потратил на кампанию Трампа около 259 миллионов долларов, следует из данных, опубликованных в четверг вечером Федеральной избирательной комиссией США. Эти колоссальные пожертвования сделали Маска одним из крупнейших спонсоров в истории президентских выборов в США, что также позволило ему стать важным политическим союзником Трампа и влиять на формирование политики будущей администрации республиканцев, сообщает Reuters.

Маск выделил 239 миллионов долларов на создание и деятельность фонда политических действий, поддерживавшего Трампа в период избирательной кампании. Из этой суммы 40,5 миллиона долларов было направлено на широко обсуждаемую лотерейную кампанию, в рамках которой в семи ключевых штатах ежедневно разыгрывалось по миллиону долларов среди подписавших петицию в поддержку Трампа.

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