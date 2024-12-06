Маск потратил на кампанию Трампа баснословную сумму

Маск потратил на кампанию Трампа около 259 миллионов долларов, следует из данных, опубликованных в четверг вечером Федеральной избирательной комиссией США. Эти колоссальные пожертвования сделали Маска одним из крупнейших спонсоров в истории президентских выборов в США, что также позволило ему стать важным политическим союзником Трампа и влиять на формирование политики будущей администрации республиканцев, сообщает Reuters.