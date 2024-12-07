Президент Южной Кореи извинился за военное положение

«Я искренне извиняюсь перед гражданами, которые были очень потрясены. Я предоставлю нашей партии возможность стабилизировать политическую ситуацию, включая вопрос о моем сроке пребывания на посту», - заявил Юн в телеобращении в субботу, 7 декабря.

Вскоре после заявления Юна глава правящей партии «Сила народа» Хан Дон Хун назвал отставку президента неизбежной. «Нормальное исполнение обязанностей президента в сложившихся обстоятельствах невозможно», - пояснил он.

В обращении к гражданам Юн Сок Ёль также пообещал, что не введет военное положение повторно. «Позвольте мне четко заявить: второго военного положения никогда не будет», - заявил он.

17 декабря в парламенте Южной Кореи должно состояться голосование по вопросу импичмента президенту. Для принятия решения об отстранении Юна с поста главы государства оппозиции потребуется поддержка правящей партии.

Режим военного положения в Южной Корее

Вечером 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль неожиданно объявил о введении в стране режима военного положения, но утром 4 декабря отменил его после того, как парламент отказался поддержать его указ. Во время действия военного положения работа парламента - Национальной ассамблеи - и политических партий была запрещена. Юн обосновал необходимость введения военного положения «антигосударственной деятельностью» оппозиции.