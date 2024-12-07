Tesla откроет первый в странах Балтии постоянный салон

Это будет первый салон Tesla в странах Балтии.

Площадь нового центра Tesla в микрорайоне Траку Воке составит почти тысячу квадратных метров с уличной автостоянкой на сто автомобилей.

Кроме того, в новом салоне будет и центр технического сервиса, который обеспечит быстрое и удобное обслуживание владельцам Tesla.

В сентября Tesla открыла свой первый так называемый pop-up-стенд в Литве - в вильнюсском торговом центре Akropolis, где можно подать заявку на тест-драйв Model Y и Model 3.

В начале августа дочернее предприятие Tesla в Нидерландах Tesla International основало компанию в Литве.

В 2021 году разработчик и производитель зарядных станций для электромобилей Elinta Charge создал в Каунасе первую в Литве станцию быстрой зарядки Tesla - Tesla Supercharger.

В феврале 2020 года Вильнюс посетили представители Tesla. Тогда информационное агентство BNS со ссылкой на анонимные источники сообщило, что Tesla заинтересована в развитии сети станций зарядки электромобилей в Литве и ищет место для салона.