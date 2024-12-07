Россиянка, живущая в США, без билета долетела до Парижа. Теперь ей грозит до пяти лет тюрьмы

26 ноября, за два дня до Дня Благодарения - одного из главных американских семейных праздников, когда тысячи человек навещают своих родных в разных концах страны, - 57-летняя Светлана Дали оказалась в аэропорту имени Дж.Ф. Кеннеди в Нью-Йорке. У нее не было ни паспорта, ни билета на самолет.

Сначала Дали попыталась пройти контроль безопасности для пассажиров - но там ее завернули, так как у нее не было посадочного талона. Тогда она отправилась на контроль для членов экипажа, и смогла «затеряться» среди сотрудников авиакомпании Air Europa.

Дали затем воспользовалась моментом, когда сотрудники у выхода на посадку помогали другим пассажирам, и смогла попасть на борт рейса DL264 авиакомпании Delta Airlines, направляющегося в Париж.

На борту самолета Дали пряталась в туалетах, но на подлете к столице Франции член экипаж все-таки заметил, что у нее нет своего места. Когда женщина не смогла предъявить посадочный талон, экипаж сообщил о безбилетнице французским властям.

«Я услышал, как бортпроводники говорили об этом [безбилетнице] с пилотами», - рассказал CNN один из пассажиров рейса DL264, житель Нью-Йорка Роб Джонсон. По его словам, экипаж заметил, как женщина долгое время была в одном туалете, затем переходила в другой - и тоже надолго.