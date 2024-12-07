Россия проинформировала президента Сирии Башара Асада, что она не намерена существенно вмешиваться, чтобы спасти его режим от стремительно наступающих боевиков оппозиционных группировок, которым за несколько недель удалось захватить несколько крупных городов, сообщил вечером в пятницу, 6 декабря, телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источник.

По словам собеседника телеканала, Асада проинформировали, что вмешательство России если и будет, то ограниченным, поскольку у Москвы сейчас «другие приоритеты». Источник Bloomberg, близкий к Кремлю, подтвердил, что у Москвы нет плана спасения Асада, режим которого едва не рухнул в 2011 году и продержался последние девять лет благодаря российской армии. Такой план спасения вряд ли появится, учитывая, что армия Асада отступает и сдает один город за другим, отметил источник.

6 декабря вооруженные формирования, возглавляемые исламистской группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ), подошли к крупному сирийскому городу Хомс. В минувшие выходные они захватили Алеппо на севере страны, а затем двинулись на юг и 5 декабря взяли Хаму. 6 декабря стало известно, что курдские отряды так называемых Сирийских демократических сил вошли в Дейр-эз-Зор в Сирии и взяли под контроль переходы через границу с Ираком после того, как войска Асада покинули город, чтобы передислоцироваться в центр страны.

Угроза захвата Хомса