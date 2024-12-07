Когда строители Paide MEK AS боролись со снегом, ветром и холодом на аэродроме Койги, было сложно понять, какие канавы вырыты для строительства здания, а какие - являются давным-давно выкопанными траншеями.

Краеугольный камень Учебного центра беспилотных летательных аппаратов был заложен в феврале, зима постепенно перешла в весну, весна в лето, а в начале июня состоялся праздник стропил. Сейчас можно сказать, что инновационный центр готов: спустя десятилетия на аэродроме Койги появилось первое здание – Центр дронов.