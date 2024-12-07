Литовский суд впервые признал полноценным родителем второго партнера в однополой паре. Вильнюсский окружной суд вынес соответствующее решение месяц назад, 6 ноября, но оно вступило в силу лишь сейчас, пишет Rus.TVNET.
В Литве суд впервые признал родителями однополую пару
«С сегодняшнего дня наша семья чувствует себя в большей безопасности. Вступило в силу решение Вильнюсского окружного суда, которым я признана матерью нашей дочери», - сообщила в пятницу, 6 декабря, на своей странице в Facebook директор Литовского центра по правам человека Юрате Юшкайте.
Она растит дочь вместе с контролером по равным возможностям Бируте Сабатаускайте, биологической матерью девочки.
Доцент юридического факультета Вильнюсского университета Донатас Мураускас, который представлял Юшкайте в суде, сообщил BNS в пятницу, что, насколько ему известно, такое решение суда принято в Литве впервые.
«В этом случае у ребенка будет две матери», - сказал он.
По словам адвоката, после решения суда Юшкайте обратится в ЗАГС Вильнюсского городского самоуправления, чтобы в документах ее записали как вторую мать.
По мнению Мураускаса, данный конкретный случай не создает юридического прецедента, но может вдохновить семьи, оказавшиеся в аналогичной ситуации, на улучшение своего положения.
«Семейные дела очень индивидуальны, но вдохновить и дать надежду семьям, которые не соответствуют традиционному определению семьи - это, конечно, да, может», - сказал адвокат.
«Это дело, несомненно, показывает, что литовские суды прислушиваются, оценивают фактические обстоятельства, видят конституционные нормы, знают положения Конвенции о защите прав человека и основных свобод, положения Конвенции о защите прав ребенка и очень внимательно изучают каждый отдельный случай», - добавил он.
По словам адвоката, Юшкайте приобретает все права и обязанности матери.
«Правовые обстоятельства факта родительства определяют многое с точки зрения как прав, так и обязанностей в отношении ребенка. Юшкайте сможет взять отпуск по уходу за ребенком, она сможет делать много практических дел в качестве представителя ребенка: отвозить его в поликлинику, напрямую общаться с воспитателями ребенка в учебных заведениях, приводить ребенка, забирать ребенка, не будет необходимости получать специальное разрешение или каждый раз обосновывать, что это не случайный человек», - пояснил адвокат.
По его словам, это также сделает жизнь ребенка более удобной, например, он получит право наследовать имущество без дополнительных налогов.
В Литве не легализованы ни однополые партнерства, ни браки. В Эстонии однополые пары могут заключить брак с 1 января 2024.