В Литве суд впервые признал родителями однополую пару

«С сегодняшнего дня наша семья чувствует себя в большей безопасности. Вступило в силу решение Вильнюсского окружного суда, которым я признана матерью нашей дочери», - сообщила в пятницу, 6 декабря, на своей странице в Facebook директор Литовского центра по правам человека Юрате Юшкайте.

Она растит дочь вместе с контролером по равным возможностям Бируте Сабатаускайте, биологической матерью девочки.

Доцент юридического факультета Вильнюсского университета Донатас Мураускас, который представлял Юшкайте в суде, сообщил BNS в пятницу, что, насколько ему известно, такое решение суда принято в Литве впервые.

«В этом случае у ребенка будет две матери», - сказал он.

По словам адвоката, после решения суда Юшкайте обратится в ЗАГС Вильнюсского городского самоуправления, чтобы в документах ее записали как вторую мать.

По мнению Мураускаса, данный конкретный случай не создает юридического прецедента, но может вдохновить семьи, оказавшиеся в аналогичной ситуации, на улучшение своего положения.

«Семейные дела очень индивидуальны, но вдохновить и дать надежду семьям, которые не соответствуют традиционному определению семьи - это, конечно, да, может», - сказал адвокат.

«Это дело, несомненно, показывает, что литовские суды прислушиваются, оценивают фактические обстоятельства, видят конституционные нормы, знают положения Конвенции о защите прав человека и основных свобод, положения Конвенции о защите прав ребенка и очень внимательно изучают каждый отдельный случай», - добавил он.