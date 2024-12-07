Обнаружен сильно замерзший нарушитель государственной границы

Гражданин Финляндии подозревается в незаконном пересечении финско-российской границы в районе Хуккаярви в Кухмо, сообщает Пограничная охрана. Мужчина успел пробыть на российской стороне около трех суток.

Российские власти обнаружили мужчину сильно замерзшим недалеко от границы на российской стороне. Российские медицинские работники оказали ему неотложную помощь.

5 декабря российские власти передали мужчину Финляндии, и он был направлен на дальнейшее лечение. Пограничная охрана Кайнуу начала предварительное расследование по подозрению в нарушении государственной границы.