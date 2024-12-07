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Обнаружен сильно замерзший нарушитель государственной границы

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Зима. Снимок иллюстративный.
Зима. Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock

Российские пограничники обнаружили на своей стороне недалеко от границы сильно замерзшего человека, передает YLE.

Гражданин Финляндии подозревается в незаконном пересечении финско-российской границы в районе Хуккаярви в Кухмо, сообщает Пограничная охрана. Мужчина успел пробыть на российской стороне около трех суток.

Российские власти обнаружили мужчину сильно замерзшим недалеко от границы на российской стороне. Российские медицинские работники оказали ему неотложную помощь.

5 декабря российские власти передали мужчину Финляндии, и он был направлен на дальнейшее лечение. Пограничная охрана Кайнуу начала предварительное расследование по подозрению в нарушении государственной границы.

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