В Латвии прокремлевскую активистку приговорили к тюремному заключению

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в Рижском районном суде.

Крейле разместила в окнах полотно цвета флага США, а на ее фоне - фотографию двух людей в форме, похожей на армейскую форму СССР, а также изображение, похожее на флаг СССР.

Как минимум два уголовных дела против Крайле сейчас находятся на рассмотрении в судах.

Ранее по другому делу суд первой инстанции приговорил Крейле к трем годам лишения свободы за размещение в окнах ее дома российской символики и другой военной символики.

Приговор не вступил в законную силу, поскольку был обжалован и дело должно рассматриваться в Рижском окружном суде.

По еще одному уголовному делу Видземский районный суд отменил приговор суда первой инстанции и приговорил прокремлевскую активистку Елену Крейле к одному году лишения свободы по делу об оправдании геноцида, преступлений против человечности, мира и военных преступлений. Приговор еще можно обжаловать в Верховном суде.

Крейле часто появлялась в общественных местах и на мероприятиях с сумкой с символом Z, который используется в России как символ поддержки военных действий России в Украине.

Свою поддержку стране-агрессору она также выразила у посольства РФ в Риге во время акции протеста против войны. Крейле регулярно проводила и другие провокационные акции, направленные на героизацию и оправдание российской агрессии.

Балтийский центр журналистских расследований Re:Baltica сообщил, что Крейле - домохозяйка, которая родилась и выросла в Латвии, но почти совсем не знает латышского.

Сообщается, что впервые она стала проявлять активность во время пандемии Covid-19. Тогда же случились первые стычки женщины с правоохранителями.

Крейле рассказала журналистам, что не поддерживает ни войну, ни президента России Владимира Путина, но получить от нее ответа о том, что происходит в Украине, не удалось. Свою вину ни в одном из случаев она не признает.