У вас получится! Упрямая грязь: как к праздникам отмыть духовку до блеска

Для духовки старой модели – специальные чистящие средства

Если у вашего духового шкафа функции пиролитической очистки нет, то придется отправиться в магазин, выбрав одно из средств, предусмотренных именно для удаления пригоревшей пищи и пятен жира. Какие-то из этих средств более натуральные, а какие-то – более эффективные. Неизменно одно – они придут на помощь, если нужно избавиться от упрямой грязи.

Главное помнить, что эти средства не следует наносить на нагревательный элемент, а также о том, что при их использовании нужно соблюдать осторожность, чтобы не поцарапать духовку острыми предметами.

Помойте дверь духовки

Духовые шкафы, как правило, оборудованы дверцами с многослойным стеклом. Это, конечно, позволяет наблюдать за процессом готовки, но есть и минусы – например, то, что очень уж заметны на стекле всевозможные брызги.

У некоторых моделей для простоты ухода за духовкой дверца или внутреннее стекло съемные, но будьте очень осторожны, чтобы их не разбить! Для мытья двери духовки идеально подойдут вода и тряпка из микрофибры, а если потребуется отмыть более стойкие загрязнения, можно уже будет воспользоваться специальными чистящими средствами.

Содержите духовку в чистоте

Чтобы духовку мыть было проще, старайтесь удалять незначительные загрязнения сразу после ее использования. Иначе говоря, если что-то пролилось на дно духовки, не ждите ее остывания, а сразу устраните загрязнение при помощи влажной тряпки. Помогут избежать возникновения брызг и скопления мелких крошек на дне духового шкафа также подходящие формы и решетки для духовки.