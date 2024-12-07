Выпечка и жаркое – отличные средства борьбы с темнотой и холодом в осенне-зимний период. Минус у этого один: чем больше мы пользуемся духовкой, тем чаще приходится задумываться о ее мытье, ведь никому не хочется, чтобы она стала источником неприятных запахов и в ней появился вековой нагар.
У вас получится! ⟩ Упрямая грязь: как к праздникам отмыть духовку до блеска
Тренинг-менеджер Samsung Eesti Алари Пеннар поделился советами, которые помогут отчистить духовку, чтобы в праздники порадовать гостей вкусными блюдами.
Отмойте противни и решетки
Прежде, чем приступать к мытью самого духового шкафа, выньте решетки и противни, чтобы помыть их отдельно. Их легче всего будет отмыть после предварительного замачивания. Воду для мытья сделайте погорячее и воспользуйтесь средством для мытья посуды.
Если же противень или решетку требуется отчищать от пригоревшей пищи, используйте специальное чистящее средство. Очень грязную решетку сперва замочите на пару часов, а затем ототрите пригоревшие загрязнения при помощи губки или щетки – эти инструменты хороши также тем, что пролезут между прутьями решетки.
Функция пиролитической очистки
Перед покупкой чистящих средств загляните в инструкцию к своей духовке и ознакомьтесь с функциями устройства. Многие новые духовые шкафы обладают функцией пиролиза, то есть автоматической очистки.
Пиролиз представляет собой очистку при помощи очень высокой температуры, в результате чего все загрязнения сгорают, и остается лишь пепел
Пиролиз представляет собой очистку при помощи очень высокой температуры, в результате чего все загрязнения сгорают, и остается лишь пепел. Перед запуском программы из духовки следует вынуть все решетки и противни, а также удалить как можно больше менее упрямых загрязнений.
Обязательно учтите, что продолжительность цикла пиролитической очистки составляет, как правило, пару часов, а дверь духового шкафа в процессе открывать нельзя по соображениям безопасности. После окончания цикла остается протереть пепел влажной тряпочкой – и в вашем распоряжении духовка первозданной чистоты.
Для духовки старой модели – специальные чистящие средства
Если у вашего духового шкафа функции пиролитической очистки нет, то придется отправиться в магазин, выбрав одно из средств, предусмотренных именно для удаления пригоревшей пищи и пятен жира. Какие-то из этих средств более натуральные, а какие-то – более эффективные. Неизменно одно – они придут на помощь, если нужно избавиться от упрямой грязи.
Главное помнить, что эти средства не следует наносить на нагревательный элемент, а также о том, что при их использовании нужно соблюдать осторожность, чтобы не поцарапать духовку острыми предметами.
Помойте дверь духовки
Духовые шкафы, как правило, оборудованы дверцами с многослойным стеклом. Это, конечно, позволяет наблюдать за процессом готовки, но есть и минусы – например, то, что очень уж заметны на стекле всевозможные брызги.
У некоторых моделей для простоты ухода за духовкой дверца или внутреннее стекло съемные, но будьте очень осторожны, чтобы их не разбить! Для мытья двери духовки идеально подойдут вода и тряпка из микрофибры, а если потребуется отмыть более стойкие загрязнения, можно уже будет воспользоваться специальными чистящими средствами.
Содержите духовку в чистоте
Чтобы духовку мыть было проще, старайтесь удалять незначительные загрязнения сразу после ее использования. Иначе говоря, если что-то пролилось на дно духовки, не ждите ее остывания, а сразу устраните загрязнение при помощи влажной тряпки. Помогут избежать возникновения брызг и скопления мелких крошек на дне духового шкафа также подходящие формы и решетки для духовки.