Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, экспериментировавший с введением военного положения, извинился перед народом, но народ, похоже, не хочет его прощать. Вместо этого они громко требуют около парламента ареста главы государства.

Когда я приземлился в международном аэропорту Инчхон поздно вечером в четверг, прошло два дня с тех пор, как в Южной Корее было введено военное положение. Практически сразу, через несколько часов, в столице вспыхнули протесты. Парламент отреагировал решительно, даже собственная партия президента – Партия народной власти – осудила введение чрезвычайного положения.