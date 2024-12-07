ФОТО Впечатления от рождественской ярмарки: люди покупают товары, но недовольны ценами

Запах копченого мяса ощущался даже на парковке в нескольких десятках метров от ярмарки. Свежее копченое мясо, ветчину и бекон можно приобрести по 17 евро за килограмм. Вчера этот прилавок был самым популярным, и закрылся еще до официального закрытия ярмарки, поскольку там закончилось мясо.

AS Tartu Näitused организует рождественские ярмарки уже 28 лет, и количество участвующих компаний вернулось к допандемическим временам. Руководитель проекта рождественской ярмарки Анника Петтай-Урбель рассказала, что каждая ярмарка является лицом экономики, и в связи с тем, что конкуренция становится все жестче, а возможности потребителей ограничены, идет большая борьба за клиентов.

Продавцы в один голос говорили, что товары покупают, но можно услышать и ворчание по поводу роста цен. Если в прошлом году банка маринованных огурцов стоила три евро, то в этом году уже четыре с половиной евро. Цена банки лесных грибов также выросла. Палка копченой колбасы стоила шесть с половиной евро.

При этом организатор подчеркивает важность сохранения традиций. Таким образом, один из павильонов в очередной раз преобразится в рождественскую страну, чтобы на ярмарку было бы приятно прийти всей семьей. Там можно встретиться с Дедом Морозом, развлечься на детской площадке LaLa Land, поучаствовать в мастер-классах Детского фонда и посетить мини-зоопарк. Также ходит бесплатный автобус, который отправляется в каждый полный час работы ярмарки с бульвара Вабадузе недалеко от угла улицы Поэ и автобусной остановки «Раэплатс», и возвращается в центр города в каждые полчаса.

Хотя ярмарка в основном проводится в помещении, торговля ведется и на открытом воздухе. Все три дня ярмарки перед центром будут готовить копченое мясо и знакомить с еловыми насаждениями недалеко от Тарту, где можно самим выбрать подходящую елку или заказать ее доставку на дом.

Рождественская ярмарка открыта еще сегодня и завтра.