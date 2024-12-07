Для сдерживания РФ: США разместили в Европе 80 000 солдат

«Около 80 тысяч военнослужащих вооруженных сил Соединенных Штатов направлены в страны Организации Североатлантического договора в Европе в том числе для того, чтобы успокоить наших союзников», - говорится в послании президента Конгрессу, обнародованном на сайте Белого дома в пятницу, 6 декабря.

Байден отметил, что он направлял вооруженные силы США для участия в зарубежных операциях «в соответствии с конституционными и установленными законом полномочиями в качестве главнокомандующего и главы исполнительной власти».

По словам президента, представители его администрации и он сам «регулярно общаются с руководством Конгресса, соответствующими комитетами Конгресса и другими членами Конгресса по поводу этих развертываний, и будет делать это и впредь».

Войска США на Ближнем Востоке и в Азии

Байден также сообщил Конгрессу, что американские войска остаются в ближневосточном регионе и в странах Африки для борьбы с террористическими угрозами. «Соединенные Штаты продолжают сотрудничать с партнерами по всему миру, уделяя особое внимание зонам ответственности Центрального и Африканского командования Соединенных Штатов», - говорится в послании президента.

В документе отмечается, что с 7 октября 2001 года американские военные проводят антитеррористические боевые операции, в том числе против «Аль-Каиды», а с августа 2014 года эти операции включали в себя нанесение ударов по джихадистской группировке «Исламское государство» (ИГ) в зонах ответственности Центрального, Европейского, Африканского, Южного и Индо-Тихоокеанского командования США.

Касательно Сирии Байден сообщил, что присутствие вооруженных сил США в Сирии объясняется необходимостью проведения операций для противодействия сохраняющимся террористическим угрозам.