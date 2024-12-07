«В суете повседневной жизни мы обычно обращаемся к врачу только тогда, когда у нас что-то болит, и последствия этого могут быть весьма плачевными. Забота о своем здоровье обязательно должна включать регулярные обследования. К нам приехал маммографический автобус, чтобы жительницы Ласнамяэ смогли пройти обследование, не тратя на это слишком много времени», – сообщила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

В 2024 году на скрининговое обследование рака молочной железы приглашаются женщины 1950, 1954, 1956, 1958, 1960, 1962, 1964, 1966, 1968, 1970, 1972 и 1974 годов рождения.

Маммографический автобус будет ожидать жительниц Ласнамяэ возле торгового центра Lasnamäe Centrum (Мустакиви-теэ, 13) с 9 по 13 декабря и во дворе Medicum AS (ул. Пунане, 61) с 16 по 31 декабря. Прийти на скрининг можно в рабочий день с 8.30 до 17.00.

Чтобы принять участие в обследовании, необходимо предварительно записаться на прием через общегосударственную регистратуру (digiregistratuur.ee) или по телефону 627 4470.

Отправляясь на обследование, обязательно нужно иметь при себе удостоверяющий личность документ. Для женщин, имеющих медицинскую страховку, скрининг проводится бесплатно.