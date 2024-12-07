ФОТО В историческом квартале в Пыхья-Таллинне продолжаются серьезные изменения

Недавно в квартале были построены два новых жилых дома, которые являются частью концепции создания на территории бывшей Балтийской хлопчатобумажной фабрики современной и разнообразной жилой и деловой среды. Цель – сделать квартал ориентированным на людей микрорайоном. Новые здания по адресу Мануфактуури, 7 выделяются уникальным дизайном: зеленые панели, комбинированные с балконами из натурального дерева, создают гармоничный и близкий к природе облик.

Недавно в квартале были построены два новых жилых дома. Фото: Hepsor Eesti

В центре внимания застройщиков в данный момент находится реконструкция исторического здания Балтийской хлопчатобумажной фабрики. Чтобы раскрыть первоначальный облик здания, уже демонтированы пристройки из силикатного кирпича советского периода. Фабрика находится под охраной как памятник старины, поэтому индустриальное наследие – красные кирпичные и известняковые элементы – сохранят и реставрируют.

Исторические внешние стены фабричного корпуса будут реставрированы. Фото: Hepsor Eesti

По словам руководителя компании-девелопера HepsorEesti Михкеля Мягера, реконструкция фабрики – это беспрецедентный вызов. «Мы меняем функциональное назначение здания и создаем в нем квартиры с уникальными планировками, которые будут соответствовать пожеланиям будущих владельцев. Мы восстанавливаем исторические внешние стены, но внутри фактически строим новый дом с новыми стенами и потолками. Таким образом, мы переносим старинное наследие в современность и, используя передовые технологии, создаем экологически устойчивое и современное жилое здание», - отметил Мягер.

Пристройки из силикатного кирпича советского периода​ уже демонтированы. Фото: Hepsor Eesti

Параллельно с работами по реконструкции фабрики благоустраивается пространство между зданиями квартала, создаются дворы и парковые зоны с разнообразной растительностью.

Цель – сохранить индустриальный характер квартала, предложив при этом жителям района приятное место для отдыха на свежем воздухе. Центром квартала станет большой парк с обильной растительностью и разнообразным ландшафтом, а также детские площадки и общественные сады. «Важно, что мы не просто обновляем территорию, а сохраняем и приводим в порядок ценную и историческую среду», – добавил Мягер.

Новые здания по адресу Мануфактуури, 7 выделяются уникальным дизайном. Фото: Hepsor Eesti

Всего Hepsor совместно с Tolaram Grupp планирует создать в квартале 70 000 квадратных метров жилых и коммерческих площадей. Авторами архитектурного и ландшафтного решения фабрики являются Kadarik Tüür Arhitektid, а за интерьер отвечают Рауль Кальво и Хелен Оя.