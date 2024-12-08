ВИДЕО Психолог: мамы близнецов очень нуждаются в помощи

«Мама, еще только когда узнает о том, что у нее будут близнецы, должна сразу кричать - мне нужна помощь! - сказала психолог. - Конечно, существуют разные ситуации, например, когда близнецы конкурируют, между ними возникает сильное напряжение. Есть такие истории, когда в семье уже был ребенок, а потом произошла незапланированная беременность, в результате которой родились близнецы. На этом фоне у мамы случилась послеродовая депрессия и она сбежала из дома».