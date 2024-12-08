В новом выпуске передачи «Своя правда», который выйдет в эфир уже в этот понедельник, речь пойдет о близнецах и их судьбах. Почему в последние годы близнецы появляются на свет все чаще, как воспитывать детей-близнецов и насколько они способных сохранять свою невероятную эмоциональную близость сквозь долгие годы. Все эти вопросы обсудят медики, психологи, близнецы и их близкие.
ВИДЕО ⟩ Психолог: мамы близнецов очень нуждаются в помощи
В передаче приняла участие и системный психолог Мария Деряга-Анспер, по словам которой матери близнецов уже на самом начальном этапе появления детей отчаянно нуждаются в помощи.
«Мама, еще только когда узнает о том, что у нее будут близнецы, должна сразу кричать - мне нужна помощь! - сказала психолог. - Конечно, существуют разные ситуации, например, когда близнецы конкурируют, между ними возникает сильное напряжение. Есть такие истории, когда в семье уже был ребенок, а потом произошла незапланированная беременность, в результате которой родились близнецы. На этом фоне у мамы случилась послеродовая депрессия и она сбежала из дома».
Смотрите новый выпуск передачи «Своя правда» уже в этот понедельник в 20.30 на телеканале ETV+. Ведущая - Елена Соломина.