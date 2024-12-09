ВИДЕО Женский врач: иногда близнецы конкурируют уже в материнской утробе

«Есть монохориальная и есть дихориальная беременность. Монохориальная беременность означает, что у близнецов одна плацента, дихориальная - две плаценты. И если речь идет о монохориальной беременности, то между плодами происходит конкуренция. Один забирает, второй страдает. Но в итоге страдают оба. В некоторых крупных клиниках в Европе делают специальные операции, это не всегда работает. Но варианты разделить кровообращение существуют, чтобы каждый из детей питался отдельно. Если есть две плаценты, то этой проблемы не возникает. А одна плацента - это самая сложная, самая тяжелая беременность и чаще она заканчивается гибелью плодов», - сказала доктор Крайник-Ус.