В новом выпуске передачи «Своя правда», который выйдет в эфир уже в этот понедельник, речь пойдет о близнецах и их судьбах. Почему в последние годы близнецы появляются на свет все чаще, как воспитывать детей-близнецов и насколько они способных сохранять свою невероятную эмоциональную близость сквозь долгие годы. Все эти вопросы обсудят медики, психологи, близнецы и их близкие.
ВИДЕО ⟩ Женский врач: иногда близнецы конкурируют уже в материнской утробе
В передаче приняла участие и гинеколог Анна Крайник-Ус, которая рассказала о том, что беременность близнецами может оказаться очень сложной.
«Есть монохориальная и есть дихориальная беременность. Монохориальная беременность означает, что у близнецов одна плацента, дихориальная - две плаценты. И если речь идет о монохориальной беременности, то между плодами происходит конкуренция. Один забирает, второй страдает. Но в итоге страдают оба. В некоторых крупных клиниках в Европе делают специальные операции, это не всегда работает. Но варианты разделить кровообращение существуют, чтобы каждый из детей питался отдельно. Если есть две плаценты, то этой проблемы не возникает. А одна плацента - это самая сложная, самая тяжелая беременность и чаще она заканчивается гибелью плодов», - сказала доктор Крайник-Ус.
Смотрите новый выпуск передачи «Своя правда» под названием «Как две капли воды» уже в этот понедельник в 20.30 на телеканале ETV+. Ведущая - Елена Соломина.