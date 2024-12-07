Адвокат: шесть способов взыскания долга, если должник беден и не имеет имущества

Даже если кажется, что у должника нет имущества или официальных доходов, он все равно где-то живет и за что-то покупает еду.

«Из своей практики я знаю множество случаев, когда успешные предприниматели или обеспеченные люди числятся бедными на бумаге, будучи так называемыми серийными должниками, в отношении которых ведётся множество исполнительных производств», - рассказала адвокат бюро Hedman Кайре Сеппер. Она предложила шесть способов, которые помогут вернуть долг в самых сложных ситуациях.

Более детальная проверка имущества

Современное исполнительное производство во многом автоматизировано, и первичную проверку имущества должника осуществляет компьютер. «Это может привести к ошибкам. Например, в Крепостной книге владельцем имущества может быть указан один из супругов, тогда как фактически оно принадлежит обоим. Автоматическая проверка такие нюансы не учитывает», - объяснила Сеппер, добавив, что нужно установить семейное положение должника и проверить имущественное положение его партнера.

Аналогичные проблемы возникают с долями в компаниях, которые могут быть совместно нажитым имуществом. Если в коммерческом регистре владельцем значится только один из супругов, то на имущество должника судебные запреты не распространяются.

Раздел совместного имущества должника через суд

Если должник владеет имуществом совместно с супругом, кредитор может обратиться в суд для раздела совместного имущества.