Сегодня на Хийумаа день глёг-кафе: более 20 заведений встречают гостей

В меню не только сладости – на выбор и соленые блюда, от традиционных хийумааских рецептов до азиатских кушаний. Всего 7 декабря двери откроют 21 глинтвейн-кафе в разных уголках острова, в том числе и на паромах.

В этот день по всему острову ходят рождественские деды, желающих катают на санях, работает приключенческая тропа гномов, ориентирование, утопическое бинго и множество других развлечений!

Интересно, что среди организаторов кафе есть не только опытные рестораторы, но и смелые энтузиасты, которые в обычной жизни не занимаются общественным питанием, а также тайные повара-любители, чьи вкусные блюда обычно пробуют только самые близкие. Также в мероприятии участвуют кафе и рестораны, которые работают круглый год, не сбавляя темпов.

«Идея глёг-кафе родилась из желания создать на Хийумаа уютный зимний праздник, аналогичный нашим популярным летним дням домашних кафе. Это отличная возможность достать из шкафов все рецепты пряных пряников, поставить на плиту глинтвейн и с радостью принимать гостей. Для жителей Хийумаа это возможность провести приятную субботу на родном острове, а для гостей – прекрасный повод приехать сюда», - рассказала организатор мероприятия, руководитель туристического кластера Хийумаа Кристель Пейкель.

«Декабрь – это время рождественского настроения, тепла, спокойствия и исполнения желаний. Это волшебное время для того, чтобы приехать на Хийумаа», - добавила Пейкель.