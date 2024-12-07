Полиция Нидерландов сообщает, что в трехэтажном многоквартирном доме в Гааге в субботу утром произошел мощный взрыв.
Взрыв дома в Нидерландах: под завалами могут находиться десятки людей
Спасатели и пожарные разбирают завалы. Предполагается, что в здании в момент взрыва находилось до 20 человек.
Пока из-под завалов удалось извлечь всего четверых местных жителей, передает BBC News.
На поиски пострадавших направлены специалисты с собаками-ищейками.
Нидерландские СМИ сообщают, что в результате взрыва разрушено пять квартир.
Причина взрыва пока не ясна. По сведениям полиции, вскоре после него «на очень высокой скорости» от дома отъехал автомобиль.
Правоохранительные органы уже обратились за помощью к очевидцам.