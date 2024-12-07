Взрыв дома в Нидерландах: под завалами могут находиться десятки людей

Спасатели и пожарные разбирают завалы. Предполагается, что в здании в момент взрыва находилось до 20 человек.

Пока из-под завалов удалось извлечь всего четверых местных жителей, передает BBC News.

На поиски пострадавших направлены специалисты с собаками-ищейками.

Нидерландские СМИ сообщают, что в результате взрыва разрушено пять квартир.

Причина взрыва пока не ясна. По сведениям полиции, вскоре после него «на очень высокой скорости» от дома отъехал автомобиль.

Правоохранительные органы уже обратились за помощью к очевидцам.