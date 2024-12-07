Новая схема Жительница Латвии хотела купить новые детали для автомобиля, но встретила мошенника

Женщина хотела заменить ржавые крылья своего автомобиля «Вольво». Во время поиска автозапчастей в социальной сети Facebook она познакомилась с мужчиной, назвавшимся Артемом.

Общение между Лигой и незнакомцем было только письменным; он не хотел раскрывать номер своего телефона. Отправляя фотографии новеньких автомобильных крыльев, незнакомец сообщил, что представляет зарегистрированную в Латвии компанию, занимающуюся автомобильными делами. За новые детали для «Вольво» он просил 90 евро. Лига соблазнилась этой ценой.