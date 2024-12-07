Желая обновить свой автомобиль «Вольво», Лига из Латвии перевела деньги незнакомцу, с которым виртуально познакомилась в социальной сети Facebook. Он пообещал ей новые запчасти. Очень скоро после перевода денег она поняла, что попала в ловушку мошенников, сообщает RusTVNET со ссылкой на телепрограмму Bez Tabu.
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Новая схема ⟩ Жительница Латвии хотела купить новые детали для автомобиля, но встретила мошенника
Женщина хотела заменить ржавые крылья своего автомобиля «Вольво». Во время поиска автозапчастей в социальной сети Facebook она познакомилась с мужчиной, назвавшимся Артемом.