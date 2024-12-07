Если Путин будет проигрывать войну с Украиной или война сведется к ничьей, возможна атомная война, потому что загнанный в угол Путин разъярится, как крыса, на весь мир. Есть десять сценариев дальнейшего развития событий - от бандитского до монархического, пишет российский писатель Виктор Ерофеев.
Америка обнажила свою душу на президентских выборах, и этот политический стриптиз американской души, приведший к победе Трампа, поначалу чудовищно возбудил Владимира Путина.
Выступая на ежегодном Валдайском форуме своих фанатов некоторое время назад, Путин дошел до того, что заявил, и его речь стала, как и мюнхенская - «исторической», что Россия до 2022 года шла не тем путем, допуская интервенцию Запада в ее сокровенные интересы, и что только сейчас она вышла на мировой уровень осмысления проблем.
Собственно говоря, Путин признался, что только война могла дать ему возможность притянуть к себе мировую повестку дня, разломать имеющиеся модели мира и предложить новый мир, который, как можно догадаться, он будет делить с новоизбранным американским президентом.
В этом сочетании мечты и реальности поразительно то, что война в центре Европы не опустила Путина на дно, а подняла вверх, к вершинам международной власти, и его близкий по понятиям о ценностях Трамп теоретически вроде бы готов протянуть ему руку.
Путин похвалил Трампа по-пацански, сказал, что в момент покушения Трамп вел себя мужественно, как мужчина. В этом был однозначный возврат ко временам мачо. Однако тут возник и другой нюанс. Скорее всего, ядерная риторика Путина в ближайшее время ослабнет. Не интеллигент Байден, а свой в доску Трамп на ядерные угрозы будет реагировать по-хулигански, ставя Путина в состояние нервной неопределенности.
Впрочем, на этом заканчивается положительная тема их идейной близости. С появлением Трампа и его далеко не пропутинских помощников, война входит невольно в эндшпиль, получает абсурдный характер бойни перед переговорами, на этом этапе никто не хочет жертвовать собой, ни правые и ни виноватые.
Путин уже без всякого стеснения выступает теперь как вечный двигатель прогресса, стотысячные потери сограждан в войне его не беспокоят, словно он выучил уроки северно-корейских диктаторов и идет их путем. Америка и Россия вступили в период непредсказуемой политики и, хотя американцы в целом гораздо более политически осведомленная нация, они проголосовали за Трампа.
Так что когда русская оппозиция мечтает о честных, свободных выборах (которые недавно прошли в Америке), она думает о победе своего кандидата, тогда как на самом деле это будет Путин или даже кто-то пострашнее Путина, если такое сейчас возможно. Но скорее всего это невозможно. Путин, как подводный пловец, дотронулся до дна, и этим вошел в историю России навсегда.
Тем не менее, время несется вперед, и если не честные выборы, то что может изменить будущий облик власти в России, исходя из законов биологии?
Сценарий первый
Начнем с почти нереального развития событий. Несмотря на нынешнее печальное положение Украинской армии, локальное, но упрямое наступление России на Донбассе, удача вдруг переходит на сторону украинцев. Сегодня это почти полностью невозможно, со всех сторон за пределами самой России раздаются предложения, требования остановить кровопролитие, заморозить войну, начать переговоры и забыть о возврате Крыма Украине. В сущности, диапазон для военных и мирных решений небольшой. Или война до конца, с огромными человеческими потерями, с разрушением инфраструктур Украины, либо потери территорий, составляющие около 20% Украины. Вы за что? Я – за переговоры. Но если вдруг… Что тогда?
Если Путин будет проигрывать войну с Украиной или война сведется к ничьей, возможна атомная война, несмотря на друга Трампа, потому что загнанный в угол Путин разъярится, как крыса, на весь мир.
В таком случае у России не будет будущего, как, впрочем, не будет жизни и в других странах. Этот самый страшный сценарий выглядит невероятно, но, зная характер Путина и его равнодушие к судьбам мира, его надо иметь в виду.
Сценарий второй
Путин, в конечном счете, соглашается на переговоры, которые заканчиваются примерно, как в Корее в 1950-е годы, перемирием на неопределенный срок и сохранением за Россией части восточной Украины. В этом случае будущее России прискорбно. Она превращается в страну-изгоя.
Есть, правда, развилка. Либо Европа по окончании войны надолго, на десятилетия проклянет Россию по примеру Украины, которая столько потеряла во время войны, либо быстро найдет путь к новой реал-политике и начнет через своих президентов звонить Путину.
А он этого как раз и ждет, скучает по разговорам с Европой. Ведь он – ленинградский дворовый хулиган – страшно обидчивый парень, и тема неуважения для него экзистенциальный вопрос. Конечно, Украина, сохранив свой суверенитет и западную ориентацию, будет, вместе с Польшей и Балтийскими странами, требовать от остального Запада не общаться с «военным преступником», но Европа мало-помалу будет открываться русской культуре - она и так не закрыта для русской культуры, по себе знаю. Затем возникнут ручейки туристов, переходящие в реки, обмен молодежью… Украина будет кусать ногти.
При этом репрессии в России будет продолжаться, за критику политики будут наказывать строго, сажать на многие годы, большого террора не будет, но слова Некрасова, поэта XIX века, «бывали хуже времена, но не было подлей» станут особенно актуальными.
Тем не менее, страна-изгой не распадется. Это не нужно ни Западу, ни Китаю. Но прежде всего, она не распадется потому, что ее пассионарность, если пользоваться термином известного русского националиста, ученого второй половины XX века, Льва Гумилева, будет равна нулю. Она будет жить по-старушечьи, нуждаться, но найдет формы торговли с Востоком, кое-как выживет, и народ роптать не будет. Время будет работать на старушечью Россию, она, возможно, закроет границы, а нынешняя эмиграция во втором поколении отойдет от русских дел, вольется в западную цивилизацию или будет медленно вымирать.
Сценарий третий
Русское будущее действительно возникает в день смерти Путина или ухода его с политической сцены. Власть в стране получает некий триумвират, похожий на послесталинский вариант, состоящий из представителя ФСБ, технократа и администратора, которые, сговорившись с силовиками, останавливают войну и ищут сближения с Западом.
Война быстро забывается русским народом. Нечто подобное мы наблюдаем после советско-финской войны 1939-1940-х годов. Финны до сих пор помнят войну и гордятся своей героической обороной. Русские в недоумении: это что была за война?
На фоне триумвирата, который в конечном счете превращается в режим нового Хрущева, возникает новый вариант политической оттепели. Вот в этот момент, если еще не поздно, русская эмиграция может реально расширить окно свобод и найти способ повлиять на дальнейшие события, чего не случилось в 1950-е годы.
Правда, тогда возник интересный феномен культуры, связавший «недорезанных» Сталиным писателей, вроде Пастернака и Платонова, с новым поколением писателей-поэтов-шестидесятников. Культура блеснула. Само название «оттепель» родилось в культурном измерении писателя Эренбурга. Теперь у нас нет даже близко такого совмещения старой и новой культуры. Все достаточно тускло в литературе. Есть, правда, развитая независимая журналистика и политология, есть несколько критически настроенный олигархов, но для страны это мало. Чем закончится такая оттепель? Верно. Новой диктатурой.
Сценарий четвертый, монархический
Неожиданный? Да нет, вполне нормальный сценарий. В Белоруссии Лукашенко рассматривает его, примеряет на сыне, в Азербайджане это произошло. Россия тоже способна на это.
Путин готовит преемника из числа своей семьи. У него, как мы знаем, хотя он темнит, как старый разведчик, две дочери, может кто-то есть и еще. И он передает одной из них полноту своей власти после смерти. Этот вариант, как ни странно, опять же приближает страну к оттепели, поскольку даже самые верные соратники Путина в конечном счете свалят все беды страны и войны на Путина. Конечно, как и в сценарии триумвирата, оттепель может настать не сразу, будет период колебания, возврата к путинизму.
Путин насаждает сейчас повсюду свое политическое бессмертие – участников войны, героев, по его представлению, которые становятся губернаторами и другими начальниками, они связаны с путинизмом, они раздражают несомненно нынешнюю кремлевскую элиту, которая боится их, но все зависит от времени. Если Путин будет долговечен, эти его новые сторонники могут заморозить Россию на несколько послепутинских лет. Радует только то, что они провинциальны и в глобальной политике не сильны.
Сценарий пятый
Военный переворот. Мы уже видели его возможность в 2023 году, когда Пригожин двинул свои войска на Москву, желая, скорее всего, свергнуть Путина. Путин бежал из Москвы. Оппозиция посчитала его трусом. Но, в конечном счете, власть осталась за ним, а Пригожин был через какое-то время ловко, по-пацански ликвидирован. Его как бы простили, он расслабился, думал, что еще пригодится, и не ошибся: он пригодился как пример расправы: его самолет взорвался неподалеку от Путинской резиденции.
Сценарий шестой
Дворцовый переворот. Скорее всего, это невероятный сценарий. Не исключено, что значительная часть нынешней кремлевской элиты в душе против войны, устала от нее и живет в ожидании перемен. Но тоталитарная система блокирует саму возможность сговора элит. Путин самодержец, у него нет даже известного по советской системе Политбюро - которое убрало Хрущева - или еще какого органа власти, который мог бы его отстранить от царской «кормушки». Более того, со времени начала войны он не только разбросал коррумпированных военачальников по тюрьмам, но даже преданного Патрушева отправил на задний двор власти, замолчали Медведев и Шойгу – полная тишина самодержавия, одни подхалимы и полезные менеджеры вокруг, ну также пропагандисты, пара философов и писателей, но это прислуга, не более того.
Сценарий седьмой
Народная революция. Также неправдоподобный сценарий за исключением того случая, если полная военная мобилизация, которая возможна, пройдет с применением жесточайших мер. Но Путин по-своему не глуп. Он чувствует соответствие нужных балансов и вынужденных контрбалансов. У него крепкая власть, но не нужно забывать, что Февральская революция 1917 года смела многовековое самодержавие в два дня. Как это так? А вот так.
Сценарий восьмой
После смерти Путина элиты просят лидеров эмигрантских движений возглавить Россию. Невероятная вещь, поскольку для кремлевских элит это будет политическим самоубийством. Люстрации и прочие репрессии против нынешних элит остановят любые попытки такого развития событий, а Запад останется холодным к такому варианту.
Сценарий девятый
Распад России может состояться при бездарном проведении оттепели. Проблемы в любом случае могут начаться с Чечни и других кавказских республик, а также, возможно, и с Татарстана. Так что в таком случае возникнет возможность определенного распада страны. Тогда у России будет будущее с серьезными потерями территорий.
Тем не менее раскол страны на множество частей едва ли возможен. Покалеченная или нет, Россия скорее всего сохранится на карте мира и со временем даже приблизится к Западу. Запад будет всегда хотеть, чтобы ядерное оружие сохранялось в России под эгидой одного человека, чтобы оно случайно или неслучайно не попало в руки террористов.
Сценарий десятый
Вернемся на минутку к совершенно нереальному сценарию. Оппозиция побеждает на честных свободных выборах. Но такого в путинской России нет и не может быть. Сам Путин на последних всеобщих выборах - уже во время войны с Украиной - получил 87% голосов. Есть сведения, что почти половина россиян не хочет, чтобы их родные и близкие принимали участие в войне с Украиной. Все перепутано.
Но мы – страна пох**истов. Мы всегда за, но на самом деле нам все равно или даже мы против, но мы все равно за. Так проще в России жить. Оттого у нас Путин – царь уже в течение 25 лет. Скоро может побить рекорд пребывания на верховном посту в России? Не знаю. Иван Грозный правил 50 лет и 105 дней. Не дай бог такие повторы.