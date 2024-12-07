Впрочем, на этом заканчивается положительная тема их идейной близости. С появлением Трампа и его далеко не пропутинских помощников, война входит невольно в эндшпиль, получает абсурдный характер бойни перед переговорами, на этом этапе никто не хочет жертвовать собой, ни правые и ни виноватые.

Путин уже без всякого стеснения выступает теперь как вечный двигатель прогресса, стотысячные потери сограждан в войне его не беспокоят, словно он выучил уроки северно-корейских диктаторов и идет их путем. Америка и Россия вступили в период непредсказуемой политики и, хотя американцы в целом гораздо более политически осведомленная нация, они проголосовали за Трампа.

Так что когда русская оппозиция мечтает о честных, свободных выборах (которые недавно прошли в Америке), она думает о победе своего кандидата, тогда как на самом деле это будет Путин или даже кто-то пострашнее Путина, если такое сейчас возможно. Но скорее всего это невозможно. Путин, как подводный пловец, дотронулся до дна, и этим вошел в историю России навсегда.

Тем не менее, время несется вперед, и если не честные выборы, то что может изменить будущий облик власти в России, исходя из законов биологии?

Сценарий первый