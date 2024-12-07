В столице Франции в субботу состоится торжественная церемония открытия восстановленного после пожара Собора Парижской Богоматери.
На открытие жемчужины готической архитектуры и символа Парижа Нотр-Дама съехались мировые лидеры, в числе которых избранный президент США Дональд Трамп, наследник британского престола принц Уильям и президент Украины Владимир Зеленский.
Начало трансляции в 19:00.
Сообщается, что в общей сложности на церемонии будут присутствовать свыше 40 глав государств и правительств.
После торжественной речи президента Франции Эммануэля Макрона состоится богослужение под звуки органа.
Ранее сообщалось, что в субботу Макрон планирует принять Зеленского и избранного президента США Дональда Трампа в Елисейском дворце.
Пожар в соборе Парижской Богоматери случился в апреле 2019 года. Реставрация, которая продолжается до сих пор, предположительно, обойдется в 846 миллионов евро.
Пожертвования на восстановление собора (благодаря им будет покрыта большая часть расходов) поступили из 150 стран мира, в том числе и Эстонии.
К восстановительным работам были привлечены 250 строительных компаний и сотни специалистов.
Ранее мы сообщали о том, что в отреставрированном соборе Парижской Богоматери установят дорогой рояль Estonia – за инициативой стоят эстонские предприниматели и общественные деятели.