На открытие жемчужины готической архитектуры и символа Парижа Нотр-Дама съехались мировые лидеры, в числе которых избранный президент США Дональд Трамп, наследник британского престола принц Уильям и президент Украины Владимир Зеленский.

Начало трансляции в 19:00.

Сообщается, что в общей сложности на церемонии будут присутствовать свыше 40 глав государств и правительств.

После торжественной речи президента Франции Эммануэля Макрона состоится богослужение под звуки органа.

Ранее сообщалось, что в субботу Макрон планирует принять Зеленского и избранного президента США Дональда Трампа в Елисейском дворце.

Пожар в соборе Парижской Богоматери случился в апреле 2019 года. Реставрация, которая продолжается до сих пор, предположительно, обойдется в 846 миллионов евро.

15 апреля 2019 года Нотр-Дам был охвачен пламенем. Фото: GEOFFROY VAN DER HASSELT/AFP/Scanpix

Пожертвования на восстановление собора (благодаря им будет покрыта большая часть расходов) поступили из 150 стран мира, в том числе и Эстонии.

К восстановительным работам были привлечены 250 строительных компаний и сотни специалистов.

Ранее мы сообщали о том, что в отреставрированном соборе Парижской Богоматери установят дорогой рояль Estonia – за инициативой стоят эстонские предприниматели и общественные деятели.