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В Ида-Вирумаа произошла массовая авария, у одного из автомобилей загорелся моторный отсек

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Полицейский автомобиль. Фото иллюстративное.
Полицейский автомобиль. Фото иллюстративное. Фото: Taavi Sepp

Сегодня незадолго до пяти часов вечера в Ида-Вирумаа, недалеко от моста Пуртсе в направлении Нарвы, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей.

По словам представителя полиции, после аварии загорелся моторный отсек одного из автомобилей. Пожар был потушен спасателями.

На месте происшествия работают медики, которые осматривают пострадавших. По предварительным данным, в результате аварии один человек получил травмы, и скорая помощь доставит его в больницу.

Полиция выясняет причины происшествия.

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