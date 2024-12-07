В Ида-Вирумаа произошла массовая авария, у одного из автомобилей загорелся моторный отсек

По словам представителя полиции, после аварии загорелся моторный отсек одного из автомобилей. Пожар был потушен спасателями.

На месте происшествия работают медики, которые осматривают пострадавших. По предварительным данным, в результате аварии один человек получил травмы, и скорая помощь доставит его в больницу.