Сравниваем цены Где выбрать елку получше и подешевле?

Rus.Postimees.eeЭстонияДля подписчиковСравниваем цены ⟩ Где выбрать елку получше и подешевле?Ангелина Тякержурналистrus.postimees.ee7 декабря 2024, 18:31CopyРождественские ели (иллюстративное фото). Фото: Marko Saarm / Sakala / ScanpixСравниваем цены на рождественские ели и пихты в разных торговых точках – где найти дерево получше и подешевле?Выбор елки – один из самых важных этапов подготовки к рождественским праздникам.В этом году у нас есть много вариантов: можно самому отправиться за елкой в государственный лес или питомник, а можно приобрести дерево в специализированном интернет-магазине.КомментарииCopyКлючевые слова Riigimetsa Majandamise KeskusРождествоэкономикаЭстонияценыелкарозничная торговляторговлярождественская ельрождественская елкаРождество и Новый год