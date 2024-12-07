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Сравниваем цены Где выбрать елку получше и подешевле?

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Рождественские ели (иллюстративное фото).
Рождественские ели (иллюстративное фото). Фото: Marko Saarm / Sakala / Scanpix

Сравниваем цены на рождественские ели и пихты в разных торговых точкахгде найти дерево получше и подешевле?

Выбор елкиодин из самых важных этапов подготовки к рождественским праздникам.

В этом году у нас есть много вариантов: можно самому отправиться за елкой в государственный лес или питомник, а можно приобрести дерево в специализированном интернет-магазине.

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