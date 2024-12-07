Фото Кылварт раскритиковал управление эстонскими госкомпаниями

Об этом Кылварт заявил, выступая с докладом на совете уполномоченных Центристской партии.

«Мы не должны позволять этой тенденции стать для нас обыденностью. Каждая такая ситуация наносит ущерб, и логично, что за каждый ущерб кто-то должен нести ответственность», - считает лидер центристов.

«По крайней мере, из каждого случая нужно извлечь уроки, чтобы избежать подобного в будущем», - отметил Кылварт.

По его словам, стратегически наиболее важным является положение Eesti Energia, поскольку электроэнергия – это базовая необходимость для населения, предприятий и государственной безопасности.

«Главная обязанность Eesti Energia – обеспечить качественную и доступную электроэнергию, чтобы жители могли справляться с расходами, а предприятия – производить конкурентоспособную продукцию. Однако государство как собственник возложило на Eesti Energia дополнительные обязательства, которые не соответствуют национальным интересам Эстонии», - полагает Кылварт.

Что касается национального авиаперевозчика Nordica, то, по мнению Кылварта, была совершена та же ошибка, что и с Estonian Air.

«У Nordica не было стратегической цели, зачем содержать национальную авиакомпанию, если последние пять лет она даже не совершала рейсы из Эстонии. Также неудовлетворительным было государственное управление деятельностью компании, а множество документов, касающихся деятельности Nordica, были засекречены», - заявил политик.

По словам Кылварта, авиакомпания Nordica не обанкротилась внезапно, проблемы накапливались годами.