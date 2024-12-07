Выявленные в последнее время различные проблемы в государственных предприятиях – это не единичные случаи, а закономерность, считает лидер Центристской партии Михаил Кылварт.
Фото ⟩ Кылварт раскритиковал управление эстонскими госкомпаниями
Об этом Кылварт заявил, выступая с докладом на совете уполномоченных Центристской партии.
«Мы не должны позволять этой тенденции стать для нас обыденностью. Каждая такая ситуация наносит ущерб, и логично, что за каждый ущерб кто-то должен нести ответственность», - считает лидер центристов.
«По крайней мере, из каждого случая нужно извлечь уроки, чтобы избежать подобного в будущем», - отметил Кылварт.
По его словам, стратегически наиболее важным является положение Eesti Energia, поскольку электроэнергия – это базовая необходимость для населения, предприятий и государственной безопасности.
«Главная обязанность Eesti Energia – обеспечить качественную и доступную электроэнергию, чтобы жители могли справляться с расходами, а предприятия – производить конкурентоспособную продукцию. Однако государство как собственник возложило на Eesti Energia дополнительные обязательства, которые не соответствуют национальным интересам Эстонии», - полагает Кылварт.
Что касается национального авиаперевозчика Nordica, то, по мнению Кылварта, была совершена та же ошибка, что и с Estonian Air.
«У Nordica не было стратегической цели, зачем содержать национальную авиакомпанию, если последние пять лет она даже не совершала рейсы из Эстонии. Также неудовлетворительным было государственное управление деятельностью компании, а множество документов, касающихся деятельности Nordica, были засекречены», - заявил политик.
По словам Кылварта, авиакомпания Nordica не обанкротилась внезапно, проблемы накапливались годами.
«Однако компанию не приватизировали, не реформировали, а просто продолжали вкладывать деньги, надеясь, что прежний путь, который уже не привел к успеху, вдруг окажется правильным», - констатирует лидер центристов.
Кризис государственного управления наблюдается и с проектом Rail Baltic, отмечает Кылварт.
«Что даст нам уверенность, что Rail Baltic заработает и не станет гигантской ямой, в которую будут уходить деньги эстонских налогоплательщиков? Строительство уже многократно подорожало, но у нас нет уверенности, когда и сможем ли мы ездить на поезде через границу. Для выяснения обстоятельств представители правящих партий отказываются создавать специальную следственную комиссию», - указал он.
По словам Кылварта, большие риски связаны и с планируемыми морскими ветропарками – правительство Партии реформ надеется, что Эстония станет первой страной в мире, которой удастся производить дешевую ветровую электроэнергию.
«Государство ищет оператора для морского ветропарка, в чье распоряжение оно передаст наши морские территории. Кроме того, государство намерено взять на себя коммерческие риски этих предприятий, гарантируя минимальные цены на электроэнергию за счет денег эстонских налогоплательщиков. И это на миллиарды евро», - отметил он.
«То есть, в этот раз даже нет шанса что-либо заработать, так как государство берет на себя только ответственность на годы вперед. При этом мы даже не получим гарантии стабильности поставок», - резюмировал в докладе Михаил Кылварт.