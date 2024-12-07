Сб, 7.12.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи

Скандал Кая Каллас уволила высокопоставленного чиновника ЕС

Copy
Кая Каллас.
Кая Каллас. Фото: Olivier Hoslet / EPA / Scanix

Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Кая Каллас возмутила правительства и чиновников своим решением выставить за дверь генерального секретаря Службы внешних связей ЕС Стефано Саннино.

Как сообщает Politico, итальянский ветеран ЕС Стефано Саннино покидает свой пост генерального секретаря Службы внешних связей.

«Некоторые государства-члены были весьма расстроены этим решением. Рулевого не списывают с корабля, коль скоро новому экипажу придется плавать в бурных водах», - заявил Politico один из дипломатов Евросоюза.

Другие инсайдеры полагают, что решение, принятое Каллас, говорит о ее готовности «раскачивать лодку» и дальше, и что брюссельских бюрократов ожидают турбулентные времена.

По сведениям издания, Саннино без работы не остался и переходит на руководящую должность в Европейской комиссии.

65-летний Стефано Саннино - известная фигура в Брюсселе.

Стефано Саннино.
Стефано Саннино. Фото: Johanna Geron / Reuters / Scanpix

Будучи генеральным секретарем Службы внешних связей ЕС, он оказывал огромное влияние на европейские иностранные дела - от политики блока в отношении Украины до связей с Соединенными Штатами.

Не исключено, что вакантную должность Саннино займет нынешний генеральный секретарь Европейской комиссии Илзе Юхансоне.

Известно, что Юхансоне, бывший постпред Латвии в Брюсселе, является близким союзником председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и руководителя ее аппарата Бьорна Зайберта.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх