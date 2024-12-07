Скандал Кая Каллас уволила высокопоставленного чиновника ЕС

Как сообщает Politico, итальянский ветеран ЕС Стефано Саннино покидает свой пост генерального секретаря Службы внешних связей.

«Некоторые государства-члены были весьма расстроены этим решением. Рулевого не списывают с корабля, коль скоро новому экипажу придется плавать в бурных водах», - заявил Politico один из дипломатов Евросоюза.

Другие инсайдеры полагают, что решение, принятое Каллас, говорит о ее готовности «раскачивать лодку» и дальше, и что брюссельских бюрократов ожидают турбулентные времена.

По сведениям издания, Саннино без работы не остался и переходит на руководящую должность в Европейской комиссии.

65-летний Стефано Саннино - известная фигура в Брюсселе.

Стефано Саннино. Фото: Johanna Geron / Reuters / Scanpix

Будучи генеральным секретарем Службы внешних связей ЕС, он оказывал огромное влияние на европейские иностранные дела - от политики блока в отношении Украины до связей с Соединенными Штатами.

Не исключено, что вакантную должность Саннино займет нынешний генеральный секретарь Европейской комиссии Илзе Юхансоне.

Известно, что Юхансоне, бывший постпред Латвии в Брюсселе, является близким союзником председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и руководителя ее аппарата Бьорна Зайберта.