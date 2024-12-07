Дональд Трамп: США не должны вмешиваться в конфликт в Сирии

«В Сирии происходит хаос, но она не является нашим другом, и Соединенным Штатам не следует как-то вмешиваться в это. Это не наша борьба. Пусть все идет своим чередом. Не вмешивайтесь!» - такое сообщение избранный президент США Дональд Трамп опубликовал в субботу, 7 декабря, в принадлежащей ему соцсети Truth Social.

Официальное вступление Трампа в должность главы американского государства состоится 20 января 2025 года.

Продвижение повстанцев в Сирии Вооруженные группировки начали масштабное наступление на правительственные силы президента Сирии Башара Асада в конце ноября.

За несколько дней им удалось войти во второй по величине город страны Алеппо и взять под контроль города Хама и Дейр-эз-Зор.

По данным директора Сирийскиого наблюдательного центра по правам человека (OSDH) Рами Абделя Рахмана, повстанческие формирования контролируют также всю провинцию Дераа, в том числе ее одноименный административный центр.

Между тем, как отмечает газета NYT, трое главных союзников Асада - Иран, Россия и поддерживаемое Ираном ливанское исламистское движение «Хезболлах» - в данный момент сосредоточены на решении собственных проблем.

Иран и «Хезболлах» заняты противостоянием с Израилем, а Россия - войной против Украины.