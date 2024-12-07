Бойцы Кайтселийта отработали с союзниками оборонительную тактику

В учебных боях участвовали подразделения из Эстонии, Франции, Великобритании и Латвии, сообщает пресс-служба Кайтселийта.

В ходе упражнений подразделения отработали наступательные и оборонительные действия, а также укрепили сотрудничество с союзниками.

«Минувшей ночью мы привели свои подразделения в боеготовность: личный состав ознакомился с позициями, провел разведывательные действия, а утром продолжил подготовку окопов для основных боев», - рассказывает глава Северо-Восточного оборонительного округа подполковник Яанус Айнсалу.

Инженеры Вируской дружины Северо-Восточного округа Кайтселийта присоединились к учениям в пятницу вечером и сразу приступили к выполнению заданий после формирования.

По словам командира инженерного отделения Вируской дружины Эгерта Лепасаара, что учения «Молния» дали хорошую возможность отработать взаимодействие с другими инженерными отделениями дружины.

Для резервистов инженерного батальона 1-й пехотной бригады учения пройдут до 15 декабря в гибком формате.

Это означает, что резервисты получат возможность на какое-то время уйти домой. Однако они должны быть готовы вернуться на сборы в любое время.

Двухнедельные учения «Молния» проходят 2-15 декабря в северной и северо-восточной частях Эстонии.

Целью международных учений является отработка механизмов переброски дополнительных союзнических сил и их интеграция в боевую группу НАТО и эстонские подразделения.

На первой неделе фокус учений направлен на переброску подразделений и решение боевых задач.

На второй неделе на военном полигоне Сиргала запланированы стрельбы.

В маневрах принимают участие около 2000 военнослужащих Эстонии, Латвии, США, Франции и Великобритании.