В субботу подразделения Северо-Восточного оборонительного округа Кайтселийта отработали навыки ведения оборонительных действий в рамках учений «Молния».
Бойцы Кайтселийта отработали с союзниками оборонительную тактику
В учебных боях участвовали подразделения из Эстонии, Франции, Великобритании и Латвии, сообщает пресс-служба Кайтселийта.
В ходе упражнений подразделения отработали наступательные и оборонительные действия, а также укрепили сотрудничество с союзниками.
«Минувшей ночью мы привели свои подразделения в боеготовность: личный состав ознакомился с позициями, провел разведывательные действия, а утром продолжил подготовку окопов для основных боев», - рассказывает глава Северо-Восточного оборонительного округа подполковник Яанус Айнсалу.
Инженеры Вируской дружины Северо-Восточного округа Кайтселийта присоединились к учениям в пятницу вечером и сразу приступили к выполнению заданий после формирования.
По словам командира инженерного отделения Вируской дружины Эгерта Лепасаара, что учения «Молния» дали хорошую возможность отработать взаимодействие с другими инженерными отделениями дружины.
Для резервистов инженерного батальона 1-й пехотной бригады учения пройдут до 15 декабря в гибком формате.
Это означает, что резервисты получат возможность на какое-то время уйти домой. Однако они должны быть готовы вернуться на сборы в любое время.
Двухнедельные учения «Молния» проходят 2-15 декабря в северной и северо-восточной частях Эстонии.
Целью международных учений является отработка механизмов переброски дополнительных союзнических сил и их интеграция в боевую группу НАТО и эстонские подразделения.
На первой неделе фокус учений направлен на переброску подразделений и решение боевых задач.
На второй неделе на военном полигоне Сиргала запланированы стрельбы.
В маневрах принимают участие около 2000 военнослужащих Эстонии, Латвии, США, Франции и Великобритании.