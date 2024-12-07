Мэр Таллинна: давайте-ка лучше сэкономим на новогоднем фейерверке!

«Отказ от фейерверка в Новогоднюю ночь, это, во-первых, экономия средств. Во-вторых, салют – это загрязнение окружающей среды, а в-третьих, это все же и вопрос защиты наших собак и котов», - цитирует слова Осиновского ERR.

«Так что я советую всем жителям выражать свою радость другим методом», - добавил Осиновский.

В то же время, по словам столичного градоначальника, никаких решений об экономии освещения в Таллинне не принималось.

«Я знаю, что в некоторых районах у нас возникли вопросы, почему еще не появилось рождественское освещение. Районные управы активно работают над этим», - заявил Осиновский, пообещав горожанам, что ситуация вскоре наладится.