Сирия: повстанцы берут под контроль юг страны, войска Асада отступают

Как сообщает агентство Reuters, источники среди повстанцев утверждают, что достигли соглашения о выводе армии и предоставлении военным безопасного прохода в столицу Дамаск, которая находится примерно в 100 км от Даръа.

карта Фото: BBC

Тем временем сирийские военные заявляют, что на севере страны наносят авиаудары вокруг Хомса, пытаясь оттеснить повстанцев, которые достигли границ стратегически важного города.

Накануне противостоящие центральному правительству курдские силы объявили, что вошли в крупный город Дейр-Эззор на востоке страны. Правительственные войска, насколько известно, оставили его, чтобы выдвинуться в центр страны. Также сообщалось, что курды взяли под свой контроль переходы через границу с Ираком.

Сообщения SOHR указывают, что сирийские войска отступают в населенные пункты на расстоянии порядка 10 км от Дамаска. Правительственные войска это отрицают, Би-би-си не может оперативно проверить эти утверждения.

Город Даръа имеет как стратегическое, так и символическое значение. Он является столицей провинции и находится недалеко от ключевых переходов на границе с Иорданией. Там в 2011 году вспыхнули продемократические протесты, что спровоцировало гражданскую войну, которая идет до сих пор и в которой погибло более полумиллиона человек.