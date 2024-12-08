Повстанцы-исламисты вошли в столицу Сирии. Президент страны Башар Асад уехал из Дамаска в «неизвестном направлении», сообщили в его окружении. Премьер-министр страны заявил, что готов принимать любые меры по передаче власти.
Переворот в Сирии ⟩ Башар Асад покинул Дамаск, премьер-министр заявил о готовности передать власть
Исламистские повстанческие силы во главе с группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) вошли в столицу Сирии Дамаск, сообщают информагентства в ночь на воскресенье, 8 декабря. Местные жители рассказали агентству AFP о звуках сильной стрельбы в городе, пишет DW.
Президент Сирии Башар Асад покинул Дамаск «в неизвестном направлении», заявили два высокопоставленных офицера сирийской армии агентству Reuters. Информацию об этом, ранее распространенную телеканалом CNN, подтвердили и в Сирийском наблюдательном центре по правам человека (SOHR). По словам руководителя организации Рами Абделя Рахмана, Асад улетел из международного аэропорта Дамаска.
В центре Дамаска началось народное ликование, передают агентства Reuters и dpa со ссылкой на очевидцев. На улицах люди принялись аплодировать, некоторые стали молиться. В социальных сетях распространились видеоролики, на которых видно, как местные жители забираются на танк и на радостях поют.
Повстанцы открыли ворота тюрьмы Седная
Боевики заявили об освобождении тысяч заключенных из тюрьмы Седная под Дамаском, объявив о «конце эры тирании». Эта тюрьма известна как место массовых пыток и казней с начала гражданской войны в 2011 году, в ней погибли десятки тысяч гражданских заключенных и повстанцев, утверждает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.
Город Хомс - уже под контролем повстанцев
В ночь на 8 декабря исламисты также установили полный контроль над стратегически важным и третьим по величине городом Хомс на севере Сирии, сообщают информагентства со ссылкой на заявление повстанческого альянса. Получение контроля над ним может стать переломным моментом в гражданской войне, отмечает агентство AFP.
Премьер Сирии заявил о готовности передать власть
Премьер-министр Сирии Мухаммад Гази аль-Джалали заявил, что готов сотрудничать с любым руководством, выбранным сирийским народом, и принимать любые меры по «передаче» власти, передает Русская служба Би-би-си со ссылкой на саудовский телеканал Al Arabiya.
«Эта страна может быть нормальной страной, страной, которая строит хорошие отношения со своими соседями и со всем миром (...), но этот вопрос предстоит решать любому руководству, избранному сирийским народом. Мы готовы сотрудничать с ним, чтобы обеспечить ему все возможные условия», — сказал глава правительства во время стрима в Facebook.
Он призвал сохранить «все институты сирийского государства» и заявил, что готов поддержать дальнейшее управление государственными делами.
При этом аль-Джалали отметил, что ему не нужны какие-либо должности и привилегии, и заверил, что находится в своем доме и не намерен покидать его.
Агентство AFP со ссылкой на лидера повстанцев передает, что государственные учреждения в Дамаске останутся под контролем премьер-министра до официальной передачи власти.
Наступление повстанцев в Сирии
Вооруженные группировки начали масштабное наступление на правительственные силы президента Сирии Башара Асада в конце ноября. За несколько дней им удалось войти во второй по величине город страны Алеппо и взять под контроль несколько других крупных городов.
Как отмечает The New York Times, трое главных союзников Башара Асада - Иран, Россия и поддерживаемое Ираном ливанское исламистское движение «Хезболла» - сосредоточены в настоящее время на решении собственных проблем. Иран и «Хезболла» заняты противостоянием с Израилем, а Россия - войной против Украины.