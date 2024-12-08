Переворот в Сирии Башар Асад покинул Дамаск, премьер-министр заявил о готовности передать власть

Премьер Сирии заявил о готовности передать власть

Премьер-министр Сирии Мухаммад Гази аль-Джалали заявил, что готов сотрудничать с любым руководством, выбранным сирийским народом, и принимать любые меры по «передаче» власти, передает Русская служба Би-би-си со ссылкой на саудовский телеканал Al Arabiya.

«Эта страна может быть нормальной страной, страной, которая строит хорошие отношения со своими соседями и со всем миром (...), но этот вопрос предстоит решать любому руководству, избранному сирийским народом. Мы готовы сотрудничать с ним, чтобы обеспечить ему все возможные условия», — сказал глава правительства во время стрима в Facebook.

Он призвал сохранить «все институты сирийского государства» и заявил, что готов поддержать дальнейшее управление государственными делами.

При этом аль-Джалали отметил, что ему не нужны какие-либо должности и привилегии, и заверил, что находится в своем доме и не намерен покидать его.

Агентство AFP со ссылкой на лидера повстанцев передает, что государственные учреждения в Дамаске останутся под контролем премьер-министра до официальной передачи власти.

Наступление повстанцев в Сирии

Вооруженные группировки начали масштабное наступление на правительственные силы президента Сирии Башара Асада в конце ноября. За несколько дней им удалось войти во второй по величине город страны Алеппо и взять под контроль несколько других крупных городов.

Как отмечает The New York Times, трое главных союзников Башара Асада - Иран, Россия и поддерживаемое Ираном ливанское исламистское движение «Хезболла» - сосредоточены в настоящее время на решении собственных проблем. Иран и «Хезболла» заняты противостоянием с Израилем, а Россия - войной против Украины.