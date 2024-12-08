Около 70 продавцов: на Штромке пройдет большая рождественская ярмарка

«На ярмарке будет представлен широкий выбор товаров от около семидесяти продавцов. Впервые в ярмарке примут участие и ученические фирмы. С 12:00 до 15:00 можно будет бесплатно прокатиться на конной повозке и пожарить маршмеллоу на костре», - сказала старейшина и добавила, что во второй Адвент ожидание Рождества прибудет и в Пельгулинн.