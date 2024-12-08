В воскресенье, 8 декабря с 10:00 до 16:00 в парке на Штромке пройдет большая Пыхья-Таллиннская рождественская ярмарка.
Около 70 продавцов: на Штромке пройдет большая рождественская ярмарка
По словам старейшины Пыхья-Таллинна Кюлли Таммур, второй Адвент отметят зимней ярмаркой на Штромке.
«На ярмарке будет представлен широкий выбор товаров от около семидесяти продавцов. Впервые в ярмарке примут участие и ученические фирмы. С 12:00 до 15:00 можно будет бесплатно прокатиться на конной повозке и пожарить маршмеллоу на костре», - сказала старейшина и добавила, что во второй Адвент ожидание Рождества прибудет и в Пельгулинн.
«8 декабря, с 14:00 до 17:00 местное сообщество ждет гостей на предрождественский праздник в Пельгулинне. На площади Пельгулинна (перекресток улиц Кольде и Ристику - прим.ред.) гостей встретит Дед Мороз Юхан. В программе -рождественские выступления, небольшая ярмарка и почтовое отделение Деда Мороза», -сказала Таммур.
Районная управа также организует бесплатный концерт к Рождеству. Во вторник, 17 декабря в 18:00 во дворе Общественного центра Пыхья-Таллинна (ул. Кари, 13) выступят Биргит Саррап и Михкель Маттисен.