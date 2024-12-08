Волки пришли во двор дома: хозяин с ножом пытался спасти свою собаку

«Волк был в двух метрах от меня! Тот, что покрупнее, отпустил собаку и она сама сбежала, и мы сразу впустили ее в комнату, - рассказал Пилль. - Я взял фонарик и пошел посмотреть, откуда пришли волки и куда они направились, но больше я их не видел. Какой звук издавала собака, я никогда в жизни не слышал ничего подобного…»