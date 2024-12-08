В четверг около четырех часов утра Ровен Пилль, проживающий в деревне Коокла в волости Вильянди, услышал душераздирающий крик со двора, прямо под окном детской комнаты своего дома. Хозяин, который спал на втором этаже, открыл окно и увидел волков, напавших на его собаку Декстера. Пилль закричал на хищников, затем бросился вниз со второго этажа, схватил нож и кинулся на помощь своей собаке.
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Волки пришли во двор дома: хозяин с ножом пытался спасти свою собаку
«Волк был в двух метрах от меня! Тот, что покрупнее, отпустил собаку и она сама сбежала, и мы сразу впустили ее в комнату, - рассказал Пилль. - Я взял фонарик и пошел посмотреть, откуда пришли волки и куда они направились, но больше я их не видел. Какой звук издавала собака, я никогда в жизни не слышал ничего подобного…»