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Волки пришли во двор дома: хозяин с ножом пытался спасти свою собаку

Перевод: София Солдатенко
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Декстер весной этого года.
Декстер весной этого года. Фото: Erakogu

В четверг около четырех часов утра Ровен Пилль, проживающий в деревне Коокла в волости Вильянди, услышал душераздирающий крик со двора, прямо под окном детской комнаты своего дома. Хозяин, который спал на втором этаже, открыл окно и увидел волков, напавших на его собаку Декстера. Пилль закричал на хищников, затем бросился вниз со второго этажа, схватил нож и кинулся на помощь своей собаке.

«Волк был в двух метрах от меня! Тот, что покрупнее, отпустил собаку и она сама сбежала, и мы сразу впустили ее в комнату, - рассказал Пилль. - Я взял фонарик и пошел посмотреть, откуда пришли волки и куда они направились, но больше я их не видел. Какой звук издавала собака, я никогда в жизни не слышал ничего подобного…»

Волков было двое. На собаку напал старший из них. По словам Пилля, это было очень крупное животное.

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